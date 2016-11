CEC respinge propunerea Maiei Sandu ca elevii şi studenţii să voteze în localitatea în care învaţă

Studenţii şi elevii nu vor putea vota nici în turul doi al alegerilor prezidenţiale în localitatea în care îşi fac studiile. Comisia Electorală Centrală a respins o solicitare în acest sens înaintată de Maia Sandu. Şi asta chiar dacă la alegerile parlamentare din 2014, tinerii au putut să-şi exercite dreptul de vot în localităţile în care învaţă.



„Studenţii şi elevii care au dreptul de vot pot să voteze ca orice alegător. Am adus la cunoştinţă care sunt modalităţile de a vota. Prima modalitate: votează la locul de domiciliu sau viza de reşedinţă. A doua modalitate: până pe 29 septembrie puteau să declare la organele administraţiei publice locale locul de şedere şi în cazul acesta ei votau în secţia arondată în localitatea unde îşi fac studiile. A treia particularitate - de a ridica certificatul cu drept de vot şi de a vota în secţiile unde ei considerau necesar”, a declarat Alina Russu.



Anterior, Maia Sandu a declarat că dacă Parlamentul va refuza să modifice legea, atunci Comisia Electorală Centrală are competenţa să adopte aceste decizii. Şefa CEC are însă o altă opinie.



„Această particularitate, ca tinerii să voteze în localitatea unde învaţă, se regăseşte doar în cazul alegerilor parlamentare. Nu putem lua prevederile respective şi să le arondăm la scrutinul prezidenţial ţine de reglementarea prin legea organică, care e de competenţa Parlamentului”, a spus Alina Russu.