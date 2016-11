Un poliţist învinuit de tortură a fost numit şef al Penitenciarului nr.13 din capitală

Igor Pîntea, un poliţist învinuit de procurori pentru aplicarea torturii în aprilie 2009, a fost numit şef interimar al Penitenciarului nr.13 din capitală, unde sunt deţinute persoanele aflate sub urmărire penală. Fostul şef al instituţiei, Igor Juvala, a fost demis în urma unui scandal legat de evadarea unui deţinut, pe care Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP) încearcă să-l muşamalizeze, scrie CrimeMoldova Mai multe surse din cadrul DIP au comunicat pentru CrimeMoldova, sub solicitarea anonimatului, că deţinutul ar fi fost ajutat să evadeze de un avocat, care i-a dat hainele sale. După ce deţinutul, aflat sub anchetă, a părăsit penitenciarul, avocatul a părăsit instituţia. Aceleaşi surse au spus că presupusa evadare ar fi fost o testare pentru Juvala, coordonată din timp de către DIP şi CNA, iar Igor Pîntea ar fi fost implicat printre organizatori. Totodată, în urma unor percheziţii la deţinutul Veaceslav Platon, ar fi fost descoperite două celulare.La biroul şi domiciliul lui Igor Juvala au fost efectuate percheziţii, însă nu a fost descoperit nimic compromiţător. Curtea de Apel Chişinău l-a amendat pe Juvala, în octombrie, 2016, cu 500 de lei, pentru că a împiedicat întrevederile cu rudele pentru fostul premier Vlad Filat.Igor Pîntea, născut Hărbălău, 47 de ani, este învinuit de către procurorii militari că în aprilie 2009 a maltratat un protestatar aflat în custodia poliţiei. Instanţa de fond, iar ulterior şi instanţa de apel, l-au condamnat pe Pîntea la cinci ani de închisoare. Curtea Supremă de Justiţie a dispus însă trimiterea dosarului la rejudecare pentru elucidarea unor circumstanţe. La moment, dosarul se află pe rol la Judecătoria sectorului Centru. Totodată, la CEDO se află o cerere depusă de către avocaţii victimei lui Pîntea.Partea vătămată a declarat anterior că Pîntea l-a ameninţat cu moartea, dacă nu îşi retrage cererea, şi că ar fi influenţat martori pentru a-şi asigura alibiul. Conducerea Ministerului de Interne l-a suspendat pe Pîntea din fucţie pe durata desfăşurării anchetei, însă Judecătoria sectorului Buiucani l-a repus în funcţie, unul din motive fiind că poliţistul are de achitat un credit la bancă.Potrivit Declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate, Igor Pîntea duce un trai mai mult decât modest şi nu are unde locui.Cu toate acestea, noul şef al Penitenciarului din Chişinău indică în mai multe anchete că are loc permanent de trai într-un apartament de pe strada Zadnipru din Chişinău.