Mesaj din diasporă: „Noi am câştigat aceste alegeri, dar ne-au fost furate”

18.11.2016 17:03

Chiar dacă a trecut aproape o săptămână de la alegerile prezidenţiale, moldovenii de peste hotare nu contenesc să vină cu mesaje în care îşi exprimă dezamăgirea faţă de rezultatele scrutinului şi să conteste victoria lui Igor Dodon.



Într-o adresare postată pe internet, o moldoveancă stabilită cu traiul peste hotare a ţinut s-o felicite pe Maia Sandu şi s-o asigure că mai mult de 95% din moldovenii din străinătate au votat pentru ea pe 13 noiembrie.



„Acest efort pe care noi l-am făcut a fost greu pentru noi. Chiar dacă am fost dezamăgiţi de mai multe ori, noi ne-am ascultat inima şi am hotărât să mai dăm o şansă Republicii Moldova”, spune femeia.



Totodată, moldoveanca o îndeamnă pe lidera PAS să întreprindă toate măsurile necesare ca să demonstreze că alegerile au fost fraudate.



„Dragă Maia Sandu, noi am făcut tot ce am putut şi vrem să vă spunem că dvs., dacă aţi început să mergeţi pe acest drum, nu mai aveţi cale de întoarcere. Ultima şansă sunteţi dvs.! Şi trebuie ca astăzi şi în zilele apropiate să faceţi tot posibilul ca să puneţi capăt acestei batjocori care a fost făcută cu voturile noastre. Ne-am convins că aceste alegeri au fost fraudate. Ştim că aceste alegeri au fost furate”, mai spune moldoveanca.



Femeia a ţinut să mulţumească întregii diaspore pentru curajul de care a dat dovadă, mobilizându-se în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.



„Pe 13 noiembrie s-a întâmplat o minune! Noi am câştigat aceste alegeri. Am făcut un lucru mare pentru sufletele noastre. Să fim uniţi!”, a mai adăugat femeia.