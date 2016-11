Vadim Brânzan: „Dacă avem un milion de oameni în diasporă, de ce îi lipsim de dreptul de a-şi exprima votul?”

„Diaspora a fost lipsită de dreptul constituţional de a-şi exprima liber votul în acest scrutin electoral. Dacă diaspora ar avea acces la exprimarea votului, acces normal, atunci lucrurile ar fi totalmente diferite”. Este declaraţia lui Vadim Brânzan, fost pretendent la funcţia de şef al statului, făcută în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă Brânzan se arată nemulţumit de faptul că mulţi cetăţeni de peste hotare nu au putut să-şi exercite dreptul la vot, chiar dacă au parcurs mii de kilometri până la secţiile de votare. Totodată, el critică guvernarea că nu întreprinde nimic pentru a facilita acest proces, cerând membrilor CEC să-şi dea demisia.„Diaspora nu poate să participe liber, să-şi exprime votul, că trebuie să zboare sute de kilometri, mii de kilometri câteodată, să cheltuie sute sau mii de dolari sau de euro pentru a-şi exprima dreptul la vot. Trăim în secolul XXI şi multe ţări din lume deja au adoptat votul electronic. De ce să nu facem şi noi acest lucru? Dacă avem un milion de oameni în diasporă, de ce îi lipsim de dreptul de a-şi exprima votul? Problema aici e cu CEC. Şi ar fi foarte bine ca membrii CEC in corpore să-şi dea demisia de onoare”, a declarat Vadim Brânzan.Întrebat ce părere are despre victoria lui Igor Dodon din acest scrutin şi despre promisiunile făcute de acesta, Brânzan a spus: „Fiecare, care ajunge la putere, promite să fie preşedintele tuturor, însă nu prea explică ce ar însemna aceasta. Care este viziunea lui, de pildă, despre crearea locurilor de muncă? Cum are de gând să le creeze? Care e direcţia în care domnia lui vrea să se mişte, din punct de vedere economic? Se vorbeşte că mâine ne vom uni cu Uniunea Vamală şi vom începe din nou să vindem fructe, legume în Rusia şi vom trăi bine. Nu se va întâmpla aceasta”, a menţionat fostul candidat la prezidenţiale.Vadim Brânzan nu a ezitat să-l critice pe Igor Dodon, susţinând că desemnarea lui în funcţia de preşedinte, va crea mai multă tensiune şi va diviza societatea.„Dodon înţelege foarte bine, oricât de tare s-ar numi preşedinte al întregului popor, el nu poate fi preşedintele întregului popor. El nu poate fi preşedintele meu şi nu poate fi preşedintele diasporei. El îşi dă bine seama că, Chişinăul a votat împotriva lui, diaspora a votat împotriva lui şi fluxurile financiare care vin de la diasporă au votat împotriva lui. El îşi dă tare bine seama de acest lucru, îşi dă seama că el, devenind preşedinte, a accentuat încă mai tare divizarea care există la noi în societate şi a creat încă mai multă tensiune”, a mai spus Brânzan.Fostul pretendent la şefia statului a ţinut să încurajeze cetăţenii RM şi să-i îndemne să se mobilizeze şi să nu uite că totul e în mâinile lor.„Deci trebuie să mai treacă timp până când noi, poporul moldav, vom realiza faptul că nu se poate de trăit în genunchi, cu capul plecat. Trebuie să ne ridicăm şi să realizăm că viitorul nostru, de fapt, este în mâinile noastre. Acum avem 12 luni, poate, 24 de luni până la următoarele alegeri parlamentare. Aici trebuie să ne mobilizăm, să mergem în front unic, să mergem să comunicăm cu oamenii, să le spunem ce vrem noi să facem şi care e diferenţa între noi şi aşa-zişii candidaţi de stânga”, a conchis Vadim Brânzan.