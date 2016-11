Diaspora, apel către oamenii de cultură din RM: „Avem nevoie de susţinerea voastră”

Sursa: jurnal.md Foto: poză simbol/Adoptă un vot 17.11.2016 16:07

Moldovenii din Diasporă cer susţinerea oamenilor de cultură din Republica Moldova. În comunitatea „Adoptă un vot” a fost lansat şi un apel, care este susţinut de moldobeni din toate colţurile lumii.



Vă prezentăm mai jos apelul integral: Stimaţi artişti, scriitori, redactori, profesori, funcţionari ai instituţiilor culturale din Republica Moldova, ştiţi cu toţii prea bine ce se întâmplă în tara noastră: corupţie, miliardul furat, alegeri fraudate.



De ce tăceţi? Oamenii vă iubesc si va respecta. Avem cu toţii nevoie de susţinerea voastră. Biserica ne-a trădat, iar oamenii simpli au nevoie de nişte modele adevărate, necorupte. Iesiti si declarati ca sunteti alaturi de noi, de diaspora, aparati valorile nationale! Sa luptam impreuna impotriva coruptiei, sa restabilim ordinea la noi in tara.



Daca nu voi, care sunteti elita acestei tari, atunci cine? Acest lucru trebuia facut chiar inainte de alegeri, sa vada omul de rand, „cetateanul turmentat”, cu cine voteaza elita. Daca toti ar arata cu degetul si ar blama coruptii, am rezolva problema mult mai usor. De ce va este frica? Admir verticalitatea si constiinta curata a maestrului N. Botgros. Maestre N. Botgros, ma inchin cu plecaciune in fata Domniei Voastre!



Ar fi lăudabilă organizarea unui concert în PMAN în semn de multumire diasporei si a tuturor celor care lupta pentru interesele şi apărarea valorilor nationale.



Aici nu e vorba de susţinere a unor formatiuni politice, ci de demnitate nationala, corectitudine, adevar, valori!

Vă rugăm, faceţi ceva, susţineţi-ne!



Deşi va respect pe fiecare in parte, simt o mare tristeţe si dezamagire din cauza pasivitatii dvs.