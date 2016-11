VIDEO

Strigătul deznădăjduit al elevilor de la Liceul „Mircea Eliade”: „V-aţi adunat în Parlament cu toţii - o gaşcă de pungaşi şi derbedei! Vă şantajează interlopii, hoţii şi ne ucideţi să trăiască ei”

Elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” vin cu „Un strigăt deznădăjduit” după turul doi al alegerilor prezidenţiale. Liceenii au recitat poezia „Ţară furată”, scrisă de scenaristul şi actorul român Radu Pietreanu.



Deşi poezia este despre situaţia din România, aceasta reflectă perfect starea de spirit a moldovenilor după fraudarea scrutinului de duminică.



Mesajul elevilor din capitală a sensibilizat internauţii, acesta fiind distribuit intens pe reţelele de socializare. La scurt timp după publicare şi autorul poeziei a venit cu un mesaj.



„Poezia mea recitată de elevii din Chişinău! Sunt MÂNDRU!!! Încă o dovadă că România şi Republica Moldova sunt surori, că suntem acelaşi neam. Până şi suferinţele sunt la fel. Atunci când am scris poezia „Ţară Furată” n-am ştiut că descriu în acelaşi timp tragedia a două popoare. Respect elevilor de la Liceul „Mircea Eliade” din Chişinău”, a comentat actorul român pe contul său de Facebook.







ŢARA FURATĂ, de Radu Pietreanu



Ce grea, insuportabilă povară...

Cum să le spun săracilor nepoţi

Că am avut cea mai frumoasă ţară

Şi am lăsat-o pradă unor hoţi?



Vinovăţia o să-mi ardă faţa

Căci ţara-n care morţii noştri zac

Am apărat-o mii de ani cu viaţa

Şi am pierdut-o într-un sfert de veac.



Cum aţi ajuns, cretinilor, în frunte?

Cum de ne-aţi păcălit ca pe berbeci?

Slugoi ai intereselor mărunte

Cu buzunarul cald şi ochii reci.



Cum naiba ne-aţi convins să punem botul

La kilul de ulei sau biscuiţi

Şi să vă dăm de bună voie votul?

Născarea mamii voastre de bandiţi...



Uitaţi-vă o clipă în oglindă

Vă este scris pe frunte ”trădători”

Nu e blestem pe toţi să vă cuprindă

Nici moarte să vă ia de mii de ori.



Jigodii grohăind cu mintea-n ceaţă

Care nu mai aveţi nimica sfânt

Voi i-aţi băgat, cu zâmbetul pe faţă,

Pe mama şi pe tata în mormânt.



Din pensia lor, jignitor de mică

V-aţi cumpărat maşini şi vile mari

I-aţi înjurat spre a vă şti de frică

Şi i-aţi persecutat ca pe tâlhari.



Voi ne făcurăţi, dintr-un neam de vază

Popor de căpşunari şi cerşetori

Si-aţi pus otravă-n fiecare frază

Din zilnicul discurs de infractori.



Din impostură aţi făcut paradă

Iar din profesori aţi făcut stafii

Valorile se vând la colţ de stradă

Pe bani puţini, spre-a supravieţui.



Voi aţi manelizat întreaga ţară

Voi îi plătiţi regeşte pe tâmpiţi

Cultura vi se pare o povară

Şi s-o-nţelegeţi nu prea reuşiţi.



V-aţi adunat în Parlament cu toţii

O gaşcă de pungaşi şi derbedei

Vă şantajiază interlopii, hoţii,

Şi ne ucideţi să trăiască ei.



Atât vă zic: ruşine să vă fie

Bastarzi îmbogăţiţi prin furăciuni!

Vă doare-n dos de biata Românie

Şi-aţi transformat-o-n casă de nebuni!



Demisionaţi, de mai aveţi decenţă,

Întoarceţi-vă-n grote şi-n noroi

Caci ţara e în stare de urgenţă

Nu vrea să mai plătească pentru voi!



Băi sclavilor, câţi bani v-a dat Chevronul

Să bateţi amărâţii din Pungesti

Cu cizmele, cu pumnii şi bastonul?

Cât costă drepturile lor fireşti?



Aţi dărâmat şi fabrici şi uzine

Sau le-aţi vândut pe câţiva euroi

Dar ţineţi minte, vremea plăţii vine!

O să ne cerem ţara înapoi!



Ce şpăgi v-au dat ca Roşia Montană

S-o vindeţi, otrăvind-o-n cianuri?

Ce monstru v-a dat viaţă? Ce satană?

Ce târfă renegată în călduri?



Cine plăteşte, viermilor, dezmăţul

În care zi de zi vă lăfăiţi?

Cum nu v-alungă Cel De Sus cu băţul

Când numele Său sfânt îl terfeliţi?



Închideţi şcoli, cantine şi spitale

Şi ridicaţi bordeluri, săli de joc...

Ori n-aveţi şansa unor minţi normale

Ori vreţi să ne exterminaţi pe loc.



Ne-aţi invadat şi prin televizoare

În zi de Paşti sau seara de Ajun

Şi cu tupeu de javre ordinare

Ni l-aţi impozitat pe Moş Crăciun.



Ne-am săturat de prinţi şi beizadele

Care se sparg în fiţe şi-n figuri

De şmecheraşi de lux şi de lichele

Ce-s ale voastre seci progenituri.



Când fiul meu ce-nvaţă şi ia BAC-ul

Îmi spune printre lacrimi ”sunt şomer”

Îmi vine să vă dau la mama dracu

Cu tot cu Parlament şi Minister.



Când faceţi nesfârşite împrumuturi

Şi împărţiţi paraii între voi

Îmi vine să vă tăbăcesc în şuturi

Căci cei datori rămân doar proştii. Noi!



Beţivi, drogaţi până în gât şi peste

Pierduţi cu vagaboande în orgii

Şi nu aveţi ruşine de neveste

De mame, de nepoţi şi de copii.



Îmi vine să vă bat cu frenezie

Ca pe covoare, ca pe antihrişti

Şi să v-arunc pe toţi în puşcărie

Printre violatori şi sodomişti.



Cât o să ne mai credeţi oi tâmpite

Sau vaci de muls, sau cai de călărit?

Cât mai rânjiţi cu feţe decrepite

Când vă-ntrebăm de ce ne-aţi jefuit?



Ferească-vă Iisus de răzbunare

De furia românului tăcut

Când va începe Marea Demascare

Vă veţi dori să nu vă fi născut.



Şacali bolnavi, vi se cam strânge laţul

Şi vi se înfăşoară peste bot

Căci Dumnezeu din cer v-a luat saţul

Şi bunul simţ şi etica şi tot.



Atunci când veţi citi aceste versuri

Sau, mai corect, cand vi se vor citi

Veţi plânge peste tot facând demersuri

”Să-l aruncăm pe ăsta-n puşcării!”.



Dar n-aveţi cum să arestaţi o ţară!

Nu suntem un popor de retardati!

Şi-n locul meu la gât o să vă sară!

N-aveţi puterea să-i intimidaţi!



De v-aţi recunoscut în cele scrise

Voi, hahalere, oameni de nimic,

Voi, viruşi, bube, jeguri compromise,

Hai, faceţi bine şi muriţi un pic!