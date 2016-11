VIDEO

Nata Albot: „Cei care au câştigat alegerile cu minciună şi fraudă să-şi amintească de cei peste 130 de mii de moldoveni, care au parcurs mii de km pentru a vota”

15.11.2016

Cei care au câştigat alegerile prin minciună şi fraudă, înainte de a-şi savura şampania nemeritată, să-şi amintească de cei 130 de mii de moldoveni din diasporă care au parcurs mii de kilometri pentru a vota în turul doi al scrutinului. Acest apel l-a făcut jurnalista Nata Albot, care a găzduit două moldovence venite de la mii de km distanţă pentru a-şi exercita dreptul la vot.



„Vineri, înainte de alegeri, am găzduit în casa noastră de la Montreal două voturi. Ecaterina şi Ludmila au venit tocmai din Edmonton, de la 4000 de kilometri distanţă. Au zburat cu avionul, le-am întâlnit la aeroport, am stat, am pus ţara la cale”, a declarat Nata Albot într-o postare video pe Facebook.



Nata Albot mai spune că a fost cuprinsă de un profund sentiment de dezamăgire şi amărăciune după ce a aflat rezultatele scrutinului.



„Rezultatele sunt cele care sunt. Nu pot să vă spun ce dezamăgire şi amărăciune am trăit noi după alegeri, dar eu cred că cei care consideră că au câştigat aceste alegeri cu minciună, cu fraude, trebuie să vadă feţele noastre, să se uite direct în ochi la noi şi cel puţin atunci când vor dori să-şi savureze şampania nemeritată să-şi amintească de cei peste 130 de mii de moldoveni, care de rând cu ceilalţi s-au dus la alegeri, au parcurs mii de kilometri, au găzduit alţi moldoveni, au creat relaţii”, a spus jurnalista.