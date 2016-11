Gofman, pentru Associated Press: Anchetatorii americani m-au sfătuit să nu mă întorc în Moldova, cel puţin nu acum

Viaţa lui Mihail Gofman din ultimele luni arată ca un scenariu de film cu spioni, comentează Associated Press . El a fugit din ţara sa natală Moldova cu o maşină împrumutată, a condus până în România, iar de acolo a zburat spre Washington. Acolo a oferit oficialilor americani informaţii privind implicarea mai multor politicienii moldoveni în jaful unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării mici din Europa de Est.Gofman a fost şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA. El spune că a fost forţat să-şi dea demisia după ce a vorbit despre cei implicaţi în acest jaf.El s-a ascuns la Washington, încercând să convingă americanii că ar trebui să-i preocupe ce s-a întâmplat în această ţară puţin cunoscută şi să o ajute să recupereze banii pierduţi.Guvernul Statelor Unite are deja interese în fosta republică sovietică, afirmă Gofman argumentează. Moldova a primit în acest an un ajutor de 44,9 milioane de dolari din partea SUA, plus un împrumut de 180 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internaţional, care este susţinut parţial de către contribuabilii americani. Mai mult decât atât, Gofman pretinde că are dovezi că cel puţin un american a fost implicat în acest furt.Moldova este, de asemenea, importantă din motive strategice. Furtul a pătat reputaţia partidelor pro-europene care au condus Moldova din anul 2009. Asta i-a adus o victorie candidatului prorus Igor Dodon în turul doi al alegerilor prezidenţiale de duminică.Gofman a declarat că autorităţile americane au ajuns la el după ce a trimis documente la FBI şi altor agenţii federale. El a vorbit cu anchetatorii americani de cel puţin două ori în ultimile luni. FBI-ul nu a putut comenta sau confirma existenţa unei investigaţii şi nu este clar cât de profund că investighează.Furtul care a avut loc în 2014 în cele trei bănci a fost devastator pentru Moldova. Suma furată a fost egală cu mai mult de 12 la sută din produsul intern brut al ţării în acel an. Banii au fost canalizaţi din Moldova printr-o reţea de spălare de bani în entităţi offshore. „Am înţeles ce ei (hoţii) se pregăteau să fure rezervele valutare ale Moldovei”, a declarat Gofman.Până în prezent, autorităţile au acuzat doar câteva persoane că au avut un rol în acest furt. Una dintre ele este Ilan Shor, un om de afaceri bogat pomenit în raportul Kroll.Altul este Vlad Filat, un fost prim-ministru condamnat în iulie la nouă ani de închisoare, sub acuzaţie de luare de mită şi trafic de influenţă. În plus, omul de afaceri Veaceslav Platon a fost arestat în Ucraina şi a fost extrădat în Moldova.Gofman spune că, pe baza dovezilor acumulate în timpul activităţii sale la CNA, mai mulţi oameni au fost implicaţi. Acuzaţiile sale sunt susţinute de fostul candidat la preşedinţie, Andrei Năstase, avocat şi fost procuror, care a declarat pentru AP că el s-a întâlnit cu cu anchetatorii americani, inclusiv agenţii FBI, de două ori în ultimele trei luni.Andrei Năstase afirmă că a văzut „dovezi că unele fonduri sunt în SUA şi că unele companii-paravan au fost create în SUA”.Potrivit lui Gofman, printre cei care au beneficiat de acest furt este Vlad Plahotniuc, un om de afaceri bogat de temut din cauza influenţei sale asupra sistemului instituţiilor de drept şi judiciare. Mulţi moldoveni s-au revoltat după ce au văzut pozele în care Plahotniuc apare alătur de Victoria Nuland.Gofman a decis să plece din Moldova după ce diplomaţii germani l-au sfătuit să facă acest lucru în luna iulie. „Ei chiar mi-a spus să fotografiez ceea ce aveam în bagaje, aşa că nimeni nu putea pune ceva în ele, cum ar fi droguri" a spus Gofman.După ce copiii l-au ajutat să fotografieze conţinutul bagajelor sale, a plecat neobservat într-un vehicul împrumutat. A petrecut două zile în ţara vecină, România, apoi a zburat în Statele Unite ale Americii.Deocamdată, Gofman este un om fără ţară. El a spus că anchetatorii americani l-au sfătuit să nu se întoarcă în Moldova - cel puţin nu acum.„Sper că, în cele din urmă, vom rezolva acest lucru", a spus Gofman, a cărui soţie şi trei copii au rămas în Moldova. „Nu am de gând să-mi petrec toată viaţa fugind din ţară în ţară”, a spus Gofman.