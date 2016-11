Diaspora, gata să iasă încă o dată la urne: „La acest scrutin şi morţii au înviat; Cerem verificarea numelor alegătorilor”

Moldovenii din diasporă se arată siguri că scrutinul prezidenţial din data de 13 noiembrie a fost fraudat şi cer renumărarea voturilor şi verificarea tuturor numelor persoanelor care şi-au exercitat dreptul la vot.„Noi vrem să fie renumărate voturile, fiindcă am văzut că şi morţii au reînviat şi este revoltător”, a declarat Cristina Pruteanu, o moldoveancă stabilită în Roma, Italia.„Noi vrem ca CEC-ul să-şi dea demisia, în frunte cu doamna Russu. Noi cerem o comisie electorală populară. Noi am lăsat ţara celor de acasă nu pentru a o vinde. Ai noştri s-au vândut pentru o hârtie de 100 de lei. Noi cerem să fie recontrolat fiecare vot şi nume, iar dacă va fi nevoie, noi ieşim la turul III. Noi vrem să învingă dreptatea”, a menţionat Cristina Pruteanu în cadrul emisiunii Alb&Negru de la Unimedia Pentru a-şi arăta nemulţumirea faţă de autorităţi, Moldovenii din Roma vor organiza astăzi un flashmob.„Este vorba despre un flashmob. Noi nu vom ieşi cu furci, coase, sau sticle pentru a face publicitate cuiva. Noi ne vom întâlni într-un loc simbolic pentru noi. Ne vom întâlni în parcarea unde vin autocarele din Moldova. Noi cerem, ştim ce vrem. Noi am pierdut o bătălie, dar nu am pierdut războiul. Mii de moldoveni ca mine pot să afirme acest lucru. Noi suntem gata să mai ieşim o dată”, a spus moldoveanca.