O femeie din capitală a fost anunţată că a votat, deşi spune că nu a făcut-o

13.11.2016

O femeie de 81 de ani a fost nevoită să bată câteva drumuri până a reuşit să voteze. Îşi luase certificat, ca să-şi exercite dreptul constituţional la o altă secţie decât cea unde îşi are viza de reşedinţă. Acolo, însă, surpriză. I s-a spus că ar fi votat deja în altă parte.



Mătuşa Varvara are viza de reşedinţă în apropierea secţiei de votare din incinta Universităţii Slavone din capitală. Şi-a luat însă certificat, ca să-şi poată exercita dreptul constituţional în altă parte, împreună cu fiica sa. Dimineaţă, cele două au venit să voteze, dar operatorul le-a anunţat că femeia de 81 de ani nu o poate face, întrucât ar fi aplicat deja ştampila „votat” în secţia unde îşi are viza de reşedinţă.



Într-un final, femeia de 81 de ani a fost trimisă la secţia de votare unde îşi are viza de reşedinţă să se clarifice cu operatorii de acolo. Aşa a şi făcut, iar la scurt timp a reuşit să-şi exercite dreptul constituţional.



Observatorii au înregistrat acest incident şi vor analiza dacă a fost vorba despre o greşeală tehnică ori rea intenţie.