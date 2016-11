VIDEO

Chiar dacă nu a participat la alegeri, o femeie din capitală a fost anunţată că a votat

Sursa: jurnal.md Foto: captură video 13.11.2016 20:50

O femeie de 81 de ani a fost nevoită să bată câteva drumuri până a reuşit să voteze. Îşi luase certificat ca să-şi exercite dreptul constituţional la o altă secţie decât cea unde îşi are viza de reşedinţă. Acolo, însă, surpriză. I s-a spus că ar fi votat deja în altă parte. O altă femeie din capitală a descoperit numele tatălui său, care este mort de 11 ani, în listele electorale.



Mătuşa Varvara are viza de reşedinţă în apropierea secţiei de votare din incinta Universităţii Slavone din capitală. Şi-a luat, însă, certificat ca să-şi poată exercita dreptul constituţional în altă parte, împreună cu fiica sa. De dimineaţă, cele două au venit să voteze, dar operatorul le-a anunţat că femeia de 81 de ani nu o poate face întrucât ar fi aplicat deja ştampila "votat" în secţia unde îşi are viza de reşedinţă.



Într-un final, femeia de 81 de ani a fost trimisă la secţia de votare unde îşi are viza de reşedinţă să se clarifice cu operatorii de acolo. Aşa a şi făcut, iar la scurt timp a reuşit să-şi exercite dreptul constituţional.



Observatorii au înregistrat acest incident şi vor analiza dacă a fost vorba despre o greşeală tehnică ori rea intenţie. Pe masa celor care monitorizează scrutinul va ajunge şi plângerea altei femei care spune că în lista electorală era înscris şi tatăl său, care a murit acum 11 ani.



Preşedintele secţiei de votare în cauză a spus că membrii biroului nu sunt responsabili de verificarea listelor electorale. Nu au vrut să ofere explicaţii nici membrii comisiei unei alte secţii de votare din capitală, acolo unde au ieşit la iveală unele nereguli comise în turul întâi de scrutin. Un tânăr a observat în dreptul numelui vărului său o semnătură, deşi acesta este plecat de mai mult timp peste hotare.



Tânărul a chemat poliţia şi a scris o plângere. Şi-a sunat şi verişorul, iar acesta a confirmat că în turul întâi a votat în Germania.