MOBILIZARE: Următorul protest va avea loc pe 13 noiembrie, în cabina de vot

MOBILIZARE! Următorul mare protest are loc duminică, 13 noiembrie, în cabina de vot, cu Demnitate şi Adevăr, scrie într-un apel către cetăţenii Republicii Moldova liderul PPDA, Andrei Năstase.„În acest album veţi găsi semne cu fiecare raion , pe care le puteţi scoate la imprimantă şi lipi pe parbrizul automobilului dvs., în cazul în care doriţi să oferiţi transport gratuit tur/retur pentru cei care îşi doresc să meargă să voteze acasă.Alternativ, nişte tineri ingenioşi au iniţiat un grup pe Facebook în care puteţi găsi persoane care au locuri libere pentru doritorii de a merge la vot acasă. Detalii pe grupul VOTEZ ÎN (MOLDOVA) - PE 13 NOIEMBRIE. Diaspora e la înălţime din nou, mobilizându-se exemplar prin campania #adoptaunvot, astfel că cei care îşi doresc să ajungă la una din cele 100 de secţii de votare din afara ţării, pot găsi transport gratuit în grupul: ADOPTĂ UN VOT. Se poate vota cu paşaportul valabil sau expirat, atâta timp cât acestea conţin CNP-ul (cele emise înainte de 2000 nu îl au). Ţineţi cont însă de faptul că secţiile de votare au limită de 3000 de buletine de vot, astfel, dacă vă puteţi deplasa la o secţie de votare mai puţin aglomerată, vă îndemn să o faceţi.Lista completă a secţiilor de votare de peste hotare o găsiţi la cec.md . Apropo, luni, la Fundurii Vechi, am făcut cunoştinţă cu părinţii domniţei care a iniţiat această minunată campanie. O familie de aur, adevăraţi oameni ai demnităţii!+1: Dacă fiecare din noi am convinge cel puţin câte un alegător să iasă la vot, avem toate şansele ca luni să ne obţinem mult-aşteptata victorie: începutul sfârşitului acestui regim. Este foarte important să fim atenţi şi pe parcursul zilei de vot, semnalând observatorilor sau presei libere orice tentativă de fraudare.Eu şi colegii mei de la Platforma DA aşteptăm sesizările dvs la contact@da.md sau +(373)76731341.MOBILIZARE, Moldova! Pe 13 noiembrie avem ocazia să facem istorie. Fii parte din ea. #Moldova, #hailavot!„