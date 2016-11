Mihail Gofman pune la dispoziţia moldovenilor aflaţi la Boston două autocare pentru a merge să voteze

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 12.11.2016 16:24

Două autocare, de la Boston până la New York, pentru moldovenii care vor să voteze. Fostul angajat al Centrului Naţional Anticorupţie, Mihail Gofman, oferă două autobuze mari, a câte 55 de locuri, pentru cetăţenii moldoveni care se află în SUA în scopul deplasării la secţia de votare. Cel puţin asta a scris Mihail Gofman într-o postare pe Facebook.



„Către Diaspora din Boston. Urmare a numeroaselor solicitări prin reţelele de socializare a conaţionalilor din această comunitate, cărora „guvernarea" a făcut tot posibilul ca să fie lipsiţi de dreptul constituţional de a vota şi nu au deschis o secţie de votare, Va informez următoarele.



Verificând informaţia am constatat că, cea mai apropiata secţie de votare pentru cetăţenii moldoveni din Boston se află în oraşul New York, care trebuie să parcurgă o distanţă de peste 350 km doar într-o singură direcţie.



Însă, votul vostru care va avea loc la data de 13.11.2016 contează mult pentru acei care au rămas acasă şi luptă cu gruparea criminală instaurată la guvernare.



Pentru ca să puteţi avea posibilitatea de a vota, familia Gofman îşi asumă angajamentul de a suporta cheltuielile pentru transportarea tur-retur a două autocare de capacitatea a câte 55 locuri, adică în total 110 persoane.



Plecarea va avea loc din zona Newton, or. Boston (Massachusetts), ora 7:00 AM, pe data de 13 noiembrie 2016. Reîntoarcerea în aceeaşi zi după votare.



Împreună vom învinge şi succes Boston.



La fel, îi îndemnăm pe toţi care dispun de posibilităţi (un loc în maşină, cazare, etc.) să ne ajutăm conaţionalii că sa îşi poată exercita şi ei dreptul constituţional de a vota,” se arată în postarea pe Facebook.