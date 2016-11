Microbuze şcolare folosite pentru transportul ţigărilor de contrabandă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi, cu suportul de specialitate al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Operaţiuni Speciale Iaşi au destructurat un grup infracţional care desfăşura activităţi ilicite in sfera contrabandei cu ţigări şi care acţiona pe raza judeţului Iaşi, scrie ziaruldeiasi.ro.



La 10 noiembrie a.c. au fost desfăşurate nouă percheziţii domiciliare la membrii grupării, în mai multe locaţii de pe raza judeţului Iaşi, la care au participat poliţişti de frontieră şi efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Iaşi. În perioada monitorizării activităţii infracţionale, poliţiştii de frontieră au descoperit şi reţinut în vederea confiscării 25.518 pachete cu ţigări diferite mărci provenite din contrabandă, în valoare de peste 280.000 lei.



Unul dintre membri grupului a mai fost depistat de patru ori transportând ţigări de contrabandă, cu un atelaj hipo, iar alţi şase au fost implicaţi în repetate rânduri în activităţi de contrabandă. Membrii grupului introduceau în România, peste râul Prut, coletele cu ţigarete cu ajutorul unor lansete şi al unor frânghii, iar pentru transportul ţigărilor către depozit, au fost folosite inclusiv microbuze şcolare.



Faţă de doi membri ai grupului a fost dispusă măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentaţi instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.



Monitorizarea membrilor grupării şi modul operaţiunii



În urma unor activităţi informativ-operative, desfăşurate în perioada ianuarie–noiembrie 2016, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi, cu suportul de specialitate al poliţiştilor din cadrul I.G.P.R. – Serviciul de Operaţiuni Speciale Iaşi, au derulat acţiuni specifice pentru documentarea activităţii infracţionale a unui grup care desfăşura, pe raza judeţului Iaşi, activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări.



Gruparea avea in componenţă cetăţeni români şi moldoveni, iar liderul acestuia, cetăţeanul român Mihai C., a reuşit să imprime întregii grupări un ritm alert de acţiune, dovedind pe parcursul funcţionării o deosebită eficienţă şi mobilitate in acţiune, reuşind astfel să asigure o bază stabilă de profit.



Următorul nivel al grupului infracţional organizat era format din persoane care săvârşeau efectiv actele de contrabandă sub coordonarea şi supravegherea directă a liderului. Membrii grupului introduceau în Romania, peste râul Prut, coletele cu ţigarete cu ajutorul unor lansete şi a unor frânghii. De asemenea, aceştia preluau, cu atelaje hipo, coletele cu ţigarete de la malul râului Prut şi le transportau la locurile de depozitare din localitatea Petreşti.



Pentru transportul ţigărilor de contrabandă către municipiul Iaşi au fost folosite mai multe autoturisme, un TAXI, atelaje hipo, mijloace de transport în comun şi microbuze şcolare.



Membrii grupării acţionau într-un mod organizat, fiind responsabilizaţi, pe anumite segmente de activitate infracţională, în funcţie de aptitudini şi abilităţi individuale, respectiv: supravegherea patrulelor poliţiei de frontieră, asigurarea pazei în zona de acţiune, supravegherea traseului de deplasare, trecerea ţigărilor peste frontieră, transportul şi distribuirea/valorificarea acestora.



Percheziţiile



Activitatea de documentare a fost încheiată la 10 noiembrie a.c., când poliţişti de frontieră din cadrul Sectorul Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Iaşi au efectuat nouă percheziţii domiciliare la mai multe adrese de pe raza judeţului Iaşi, fiind identificate zece persoane suspecte că fac parte din gruparea infracţională şi duse la audieri.



În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor: pachete ţigări diferite mărci cu timbru de acciză R. Moldova, sume de bani, un aparat de vedere pe timp de zi, telefoane mobile, mai multe cartele SIM, chingi din material textil pentru transportarea ţigărilor, diferite înscrisuri utile cauzei.



In cauză procurorii D.I.I.C.O.T – S.T Iaşi au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de doi membri ai grupării urmând ca in cursul zilei de astăzi să fie prezentaţi instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.



Pe perioada documentării cazului, poliţiştii de frontieră au descoperit şi reţinut de la membrii grupării, în vederea confiscării, cantitatea de 25.518 pachete cu ţigări diferite mărci provenite din contrabandă, în valoare de peste 280.000 de lei. Cercetările continuă, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.–Serviciul Teritorial Iaşi, în vederea documentării întregii arii infracţionale şi a recuperării prejudiciului.