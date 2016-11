Preşedintele UniAgroProtect Alexandru Slusari îşi sărbătoreşte astăzi ziua de naştere

Cu acest prilej mai mulţi colegi şi prieteni au ţinut să-l felicite, urându-i la mulţi ani.



Cu un mesaj de felicitare a venit liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase: „Azi e ziua Omului-Cumsecădenie, Alexandru Slusari. La mulţi ani, Om al Demnităţii şi Adevărului. Îţi mulţumim din suflet pentru ceea ce eşti şi faci pentru ţară”, a scris liderul PPDA pe facebook.



Şi una din susţinătoarele active ale platformei DA, Aliona Mandatii, a venit cu un mesaj: „Alexandr Slusari, ştii că după familie, prietenii sunt importanţi în viaţa noastră, poate cei mai importanţi şi vreau să-ţi spun că pentru mine, tu eşti unul cu care eu împart şi bucuria şi tristeţea, succesul şi insuccesul. De aceea vreau să cred că prietenia noastră valorează mult mai mult decât orice alte lucruri scumpe din aceasta lume. Lucrurile mici şi mari pe care le facem acum au mare importanţă în timp ce noi ne urmăm calea. Tu eşti întruchiparea unui gest frumos, a unei vorbe bune, a unui sfat înţelept care pentru mine valorează precum o ploaie peste pământurile însetate! Şi pentru ca eu ţin la tine foarte mult,vreau să-ţi spun şi în acest an un simplu, dar din suflet: LA MULŢI ANI, PRIETENE DRAG!”



„Ce au istoria, dreptul şi agricultura în comun? Pe Alexandr Slusari. Ultima şedinţă de judecată la care l-am urmărit a fost la Curtea de Apel, unde avocatul PD-ului şi reprezentanta CEC-ului au fost pur şi simplu desfiinţaţi în cel mai elegant şi witty mod posibil. Verva şi umorul cu care cucereşte orice sală plină de oameni de tot soiul par a fi în contrapunct cu modestia care îl caracterizează. Mai ştiu că dacă acestui om i s-ar da o singură zi să facă ordine în toate structurile statului, cum zice el - ar fi stabilizeţ cu plahododoniştii . Modest de fire, ştiu că lui n-o să-i placă elogiile pe care i le aducem azi, dar în toată vâltoarea din ultimii doi ani, prea rar ne-am adus aminte să-i apreciem pe cei de lângă noi. Dle Slusari, puţini ştiu câtă dragoste pentru ţară încape într-un singur om, cât aţi sacrificat fără măcar să bănuiască cineva, de aceea vreau să vă mulţumesc pentru tot ce faceţi şi pentru că nu renunţaţi. La mulţi ani”, a scris şi activista din cadrul platformei Demnitate şi Adevăr, Ruxanda Josanu.



Într-un mesaj pe pagina sa de facebook, vicepreşedintele Platformei DA a mărturisit că a rămas plăcut surprins de felicitările venite din partea colegilor şi prietenilor şi a ţinut să le mulţumească pentru urările de bine.



„Mulţi ştiu că eu nu prea iubesc ziua mea de naştere. Dar, oricum ,azi am fost plăcut surprins de sute de felicitări cu multe-multe cuvinte calde (cred eu că pe alocuri nemeritate) în adresa mea. Am fost extrem de impresionat de faptul ca aceste felicitări în două limbi, ce au venit de la oameni de diferite viziuni politice si geopolitice. Este un semn bun! Mulţumesc din tot sufletul tuturor celor care m-au felicitat. Vă sunt dator pentru emoţiile pozitive ale zile de azi”, a mărturisit Alexandru Slusari.



Preşedintele UniAgroProtect s-a născut la11 Noiembrie 1974.