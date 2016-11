Mobilizare maximă: Un moldovean din Caraibe va parcurge 6000 de km pentru a vota în turul II al scrutinului prezidenţial

Diaspora dă dovadă de mobilizare excepţională. Un moldovean stabilit pe insula Sfânta Lucia, din inima arhipelagului Caraibe, va trebui să parcurgă 6000 de km până la cea mai apropiată secţie de votare pentru a participa la turul doi al scrutinului prezidenţial.



Alexandru Nartea povesteşte că, din cauza distanţei de-a dreptul uriaşe, nu a putut participa la alegerile din 30 octombrie, însă văzând rezultatele primului tur, acesta a decis că trebuie cu orice preţ să ajungă la votare, pentru a-şi susţine candidatul şi pentru a producere schimbarea în ţara natală.



„În primul tur nu am putut participa din cauza distanţei, dar, văzând rezultatele şi înţelegând cât de importată este dată de 13 noiembrie, am înţeles că trebuie cu orice preţ să ajung la votare. Nu pot, pur şi simplu, să stau acasă, trebuie să particip la alegeri, este un drept de-al meu şi vreau să particip şi să-mi susţin candidatul. Cred că este o zi importantă, ne-am dorit această schimbare atât de mult timp, am răbdat multe, cred că acum este momentul să ne mobilizăm şi să ne expunem opţiunea. În acelaşi timp, este clar că ceea ce se produce în RM, alegerile, campania care are loc, nu este echilibrată. Candidaţii folosesc arme diferite, eu sunt de părere că dreptatea şi omenia trebuie să câştige, dar, ca să facem ca acest lucru să devină realitate, trebuie să ieşim la vot”, a declarat Alexandru Nartea, în cadrul unei intervenţii la emisiunea „Cabinetul din Umbră”, la Jurnal TV.



Moldoveanul spune că diaspora s-a mobilizat foarte mult, ajutându-se reciproc, de aceea, i-a îndemnat pe cei din ţară să meargă la votare.



„Ştiu că diaspora s-a mobilizat foarte mult, sunt forumuri de participare, ne susţinem reciproc cu informaţie, tocmai din cauza dificultăţilor pe care le avem de a participa la vot în străinătate. Asta nu este chiar aşa de uşor. Din Sfânta Lucia până în New York este o distanţă mare, dar şi la New York trebuie să te cazezi undeva, sunt cheltuieli, sunt dificultăţi şi am rămas plăcut surprins de susţinerea reciprocă pe aceste forumuri, ca să putem vota ca să producem schimbarea acasă. Aştept cu nerăbdare să particip pe 13 noiembrie. Rog pe cei de acasă să participe la această votare. Diaspora s-a mobilizat foarte mult, sper şi cei de acasă să o facă la fel. Ne vedem la votare!”, a spus moldoveanul stabilit pe insula Sfânta Lucia.