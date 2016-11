Şase mii de kilometri pentru un vot: „Indiferent de distanţă, vreau să particip; Este puţinul pe care îl pot face”

Pe Ale­xan­dru Nar­tea, ori­gi­nar din Cos­teşti, Ialo­ve­ni, ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţi­a­le din 13 noiem­brie îl vor prin­de depar­te de casă. Aces­ta locu­ieş­te, împre­u­nă cu fami­lia, pe insu­la Sfân­ta Lucia, din Marea Carai­bi­lor. Ale­xan­dru recu­noaş­te că, din cau­za dis­tan­ţei mari, nu a votat în pri­mul tur, dar spu­ne că va recu­pe­ra în turul doi, scrie Ziarul de Gardă „Acum, indi­fe­rent de dis­tan­ţă, vreau sa par­ti­cip, să fiu ală­tu­ri de can­di­da­tul pe care îl sus­ţin şi să fiu par­te a schim­bă­rii spre bine aca­să. Este puţi­nul pe care îl pot face. Sper că mai mul­ţi oame­ni vor ieşi la ale­ge­ri şi vor vota împo­tri­va hoţi­ei, corup­ţi­ei şi oli­gar­hi­lor. Voi mer­ge la sec­ţia de vot din New York. Am veri­fi­cat mai mul­te iti­ne­ra­rii şi, până la urmă, New Yor­kul este cea mai con­ve­na­bi­lă opţiu­ne, cu zbor direct şi, rela­tiv, mai iefti­nă. Toa­tă călă­to­ria va dura 3 zile şi voi par­cur­ge pes­te 6 mii de km. Nicio dis­tan­ţă însă nu este prea mare atun­ci când vine vor­ba de o ulti­mă şan­să pen­tru Mol­do­va”, afir­mă concetăţeanul nostru.Ale­xan­dru mai spu­ne că a rămas sur­prins de mobi­li­za­rea oame­ni­lor de pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re şi pre­zi­ce o pre­zen­ţă mare la vot a mol­do­ve­ni­lor ple­ca­ţi pes­te hota­re. „Sun­tem un popor cu oame­ni buni, pri­mi­to­ri şi sări­to­ri la nevo­ie. Am rămas impre­sio­nat de recep­ti­vi­ta­tea mol­do­ve­ni­lor din New York care s-au ofe­rit să mă găz­du­ias­că. Dias­po­ra se mobi­li­zea­ză şi vom fi mul­ţi pe 13 noiem­brie. E abso­lut nece­sa­ră o ase­me­nea mobi­li­za­re puter­ni­că şi în Moldova. Ieşiţi la vot, oame­ni dra­gi de aca­să şi de pes­te tot în lume! Doar împre­u­nă vom adu­ce schim­ba­rea pe care o dorim de atâ­ţia ani. Ne vedem la vot pe 13 noiem­brie!”.