Chiril Moţpan: „Noi putem învinge răul care se cheamă Dodon-Plahotniuc; Cetăţenii continuă să se mobilizeze”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 10.11.2016 09:25

Cetăţenii din toate raioanele continuă să se mobilizeze înaintea turului doi al prezidenţialelor. Exemplul diasporei este unul nemaipomenit. Putem învinge răul care se cheamă Dodon-Plahotniu c, a declarat membrul Platformei Demnitate şi Adevăr, Chiril Moţpan, după ce a avut mai multe întâlniri cu locuitorii din raionul Teleneşti.



„Deşi ploioasă, ziua de ieri a fost una încărcată cu emoţii dintre cele mai frumoase. Am avut patru întâlniri cu cetăţenii din raionul Teleneşti. Ce oameni! Câtă Demnitate! În orăşelul Teleneşti, ca şi la Negureni, Scorţeni sau Chiştelniţa, am avut întâlniri, cu adevărat, memorabile. Şi mi s-a umplut sufletul de speranţă. Noi putem. Putem învinge răul care se cheamă Dodon-Plahotniu c. Lumea se mobilizează, exemplul din diaspora fiind unul magnific”, a mărturisit pe Facebook membrul Platformei DA.



„Chiar dacă toate forţele malefice din acest stat s-au unit împotriva candidatului antioligarhic, vom învinge! Vom învinge, pentru că ne iubim ţara şi vrem un viitor fericit pentru copiii noştri. Pentru că trăim cu Demnitate şi Adevăr”, a adăugat Chiril Moţpan.