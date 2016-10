O nouă ediţie a Festivalului CinePOLSKA la Chişinău

Cele mai interesante filme poloneze, premiate în ultimele luni în Polonia şi în lume, vor putea fi vizionate la Chişinău în perioada 4 şi 9 noiembrie în cadrul Festivalului CinePOLSKA, care se va desfăşura la cinematograful Odeon.Filmele prezentate anul acesta la ediţia 12 a CinePOLSKA au fost apreciate de juriile multor festivaluri şi de către criticii de film şi, ceea ce este cel mai important, au atras în sălile cinematografelor poloneze şi europene numeroşi spectatori. Motto-ul festivalului din acest an este „”.„Filmele din acest an sunt, în primul rând, istorii captivante despre oameni aflaţi în faţa unor alegeri dificile, care îngăduie spectatorului să se emoţioneze, să reflecteze, dar şi să se amuze. Acţiunea majorităţii lor are loc în zilele noastre”, a explicat Agnieszka Skieterska, directorul Institutului Polonez din Bucureşti.Festivalul va fi inaugurat vineri, 4 noiembrie, de filmul plin de umor şi cu o muzică excelentă „”, regizat de Janusz Majewski, unul dintre decanii de vârstă ai cinematografiei poloneze. Povestea spusă cu graţie despre nişte muzicieni care luptă pentru libertatea lor spirituală în vremurile întunecate ale stalinismului este, în acelaşi timp, un imn adus jazz-ului şi pionierilor acestuia. Înainte de prima proiecţie din cadrul festivalului, pe spectatori îi va aştepta la intrare şi o surpriză dulce, strâns legată de Polonia.În ziua următoare va putea fi vizionat filmul Małgorzatei Szumowska, intitulat „”, distins, printre altele, cu Ursul de Argint pentru regie la Berlinală. Aparent o simplă istorie de familie, el devine în mâinile tinerei regizoare o discuţie emoţionantă despre spiritualitate, despre viaţa de după moarte şi raportarea noastră faţă de propriul corp.Prezentată duminică, 6 noiembrie, pelicula regizoarei Kinga Dębska, cu titlul „”, este povestea tragi-comică a două surori, Marta şi Kasia, care, în contextul unor grele încercări pentru familie, îşi schimbă total atitudinea faţă de ele însele. Deşi filmul vorbeşte despre momente tragice pentru orice familie, regizoarea a evitat banalitatea unui serial TV.Săptămâna următoare, pe 7 noiembrie, va începe cu proiecţia dramei psihologice „” de Dariusz Gajewski, film care abordează o problemă foarte bine cunoscută în ţările Europei de Est - neputinţa emigranţilor în faţa instituţiilor internaţionale şi a procedurilor insensibile.” - thriller-ul lui Jacek Bromski, un creator cu o bogată experienţă, este o capodoperă a filmului de gen şi va fi prezentat în penultima zi a festivalului - 8 noiembrie.Festivalul CinePOLSKA de la Chişinău se va încheia pe 9 noiembrie cu filmul „” al tânărului regizor Tomasz Wasilewski. Un eveniment conex Festivalului CinePOLSKA îl va reprezenta”, pregătită de Fundaţia In Situ.Prezentată la cinematograful Odeon cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la naşterea renumitului regizor şi a 20 de ani de la moarte, expoziţia prezintă personalitatea acestuia, concepţiile sale despre cinematografie, precum şi valorile după care s-a călăuzit în munca de regizor.Potrivit organizatorilor, toate proiecţiile încep la ora 19:00, iar intrarea este liberă. Toate filmele au subtitrare în limba română. Multe detalii despre aceste filme puteţi găsi pe pagina culturapoloneza.ro