Diaspora, MOBILIZARE fără precedent pentru turul II; Iniţiativa „Adoptă un vot” - cazare şi transport pentru moldovenii care vor să voteze

Moldovenii din diasporă au răspuns apelului de mobilizare naţională pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale, dând dovadă de un activism civic demn de urmat şi de cei de acasă.În pofida cheltuielilor şi a timpului pierdut pe drum pentru a ajunge la cea mai apropiată secţie de votare, în primul tur al alegerilor, mii de moldoveni au parcurs sute de kilometri pentru a vota, iar alţii au schimbat chiar două avioane.Pentru o mobilizare şi mai eficientă în turul doi al alegerilor prezidenţiale, un grup de concentăţeni aflaţi peste hotare au iniţiat grupul „Adoptă un vot" , destinat celor care sunt dispuşi să ofere votanţilor transport, dar şi cazare în localităţile în care sunt deschise secţii de votare.„Dragi moldoveni de peste hotare, este foarte important să ne mobilizăm în turul doi al alegerilor din ţară. Foarte mulţi moldoveni vor fi nevoiţi să călătorească pentru a vota şi am creat acest grup cu scopul de a căuta şi oferi cazare în oraşele în care există secţii de vot şi de a căuta oameni cu care puteţi să călătoriţi împreună (car sharing sau doar pentru companie). Haideţi să ne deschidem uşile şi braţele pentru cei care vor face acest efort şi vor face un drum ca să voteze! #maiavemoşansă", este mesajul grupului iniţiat de Anastasia Condruc, o tânără din RM care se află în Barcelona.La câteva ore de la lansarea grupului, mai mulţi utilizatori s-au grăbit deja să propună transport şi cazare altor concetăţeni, care vor dori să voteze. Astfel, sunt oferte de transport şi cazare pentru diverse oraşe: Bucureşti, Londra, Toronto, Montreal, Seattle, Ottawa, New York, Strasbourg, Bruxelles, Frankfurt, Viena etc.Iniţiativa „Adoptă un vot" a fost salutată de candidatul unic al forţelor antioligarhice, Maia Sandu.„Vreau să mulţumesc cetăţenilor din Diasporă pentru modul în care s-au mobilizat. Am văzut ininţiative foarte frumoase, una dintre ele „Adoptă un vot", prin care concetăţenii noştri se ofere să asigure transport pentru cei care vor să meargă la secţiile de votare din altă localitate sau chiar cazare. Apreciem foarte mult aceste iniţiative", a spus Maia Sandu.





























