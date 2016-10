VIDEO

Cere ajutor celor cu inimă mare: Mihail Armaş poate învinge leucemia doar cu sprijinul oamenilor mărinomoşi

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.10.2016 19:50

Familia Armaş din Chişinău este pusă la grea încercare. O lună în urmă, capul familiei, Mihail de 38 de ani, a fost diagnosticat cu leucemie. Acum, bărbatul este internat la un spital din capitală, iar medicii spun că are şanse mari să se trateze. Pentru aceasta însă, el are nevoie de un medicament foarte costisitor, care se găseşte doar peste hotare. Întrucât familia nu dispune de suma necesară, cere ajutorul oamenilor de bună credinţă.



Soţii Armaş sunt căsătoriţi de 12 ani şi au împreună o fetiţă de nouă ani. Vestea despre boala bărbatului a căzut ca un trăsnet peste familia lor.



Pentru ca să se trateze, Mihail are nevoie de un medicament foarte scump, care nu se găseşte în farmaciile din Moldova. Familia Armaşu susţine că nu are posibilitatea să-l procure, întrucât are un venit modest.



Medicii spun că Mihail are şanse mari de a se trata. În această situaţie, familia Armaş spune că îşi pune speranţele doar în ajutorul oamenilor.



Cei care vor să-l ajute pe Mihail Armaş pot depune bani în contul afişat pe ecran sau o pot contacta pe soţia bărbatului la numărul de telefon: 0693 06 597.