Andrei Năstase: „Ajutaţi-mă să-mi găsesc acele case şi terenuri nedeclarate despre care tot turuie holdingul lui Plahotniuc”

Sursa: jurnal.md Foto: Facebook/Andrei Năstase 09.10.2016 09:19

„După toate manipulările lui Plahotniuc cu nişte proprietăţi inventate, pe care nu le deţin, mă gândesc - ce-ar fi să dau un anunţ la rubrica Căutări. Şi să vă rog: ajutaţi-mă să-mi găsesc acele case şi terenuri nedeclarate despre care tot turuie holdingul lui Plahotniuc că le-aş avea şi de care nici măcar eu nu ştiu”, a scrie liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, pe o reţea de socializare.



Astfel, Andrei Năstase reaminteşte de solicitare pe care a făcut-o în 2015, atunci când a îndemnat presa să investigheze activităţile şi bunurile pe care le deţine.



În aceste condiţii, preşedintele PPDA spune: „Îndemn întreaga presă şi societate civilă să mai găsească un politician din Moldova care a cerut presei să-i verifice trecutul şi averile chiar înainte de a intra în politică, şi când nici o normă legală sau morală nu i-o cerea”.



Vă prezentăm mai jos mesajul integral al lui Andrei Năstase:



După toate manipulările lui Plahotniuc cu nişte proprietăţi inventate, pe care nu le deţin, mă gândesc - ce-ar fi să dau un anunţ la rubrica Căutări. Şi să vă rog: ajutaţi-mă să-mi găsesc acele case şi terenuri nedeclarate despre care tot turuie holdingul lui Plahotniuc că le-aş avea şi de care nici măcar eu nu ştiu.



Drept recompensă, le donez pe toate!



Deşi nu mă obligă nimeni să-mi justific averea, totuşi, pentru a clarifica lucrurile din start şi a nu se crea senzaţia că aş vrea să ascund ceva, am solicitat încă în 2015 presei de investigaţie să-mi ia la puricat tot ce am, inclusiv activităţile de până acum.



Primii care au dat curs acestei invitaţii au fost cei de la Ziarul de Gardă, încă înainte de a se constitui Platforma Politică. La scurt timp, ZdG a publicat o investigaţie despre averile şi afacerile tuturor liderilor Platformei DA. Scăpaseră din vizor unul din imobilele pe care le deţin împreună cu soţia mea, aşa că i-am rugat să îl includă. Nu am motive să ascund de opinia publică ceea ce am obţinut cinstit şi foarte, foarte greu pe parcursul vieţii mele doar din activităţi private, nimic de la stat!



Ulterior, am cerut instituţiilor de drept din UE să demareze o anchetă asupra mea, pentru a controla veridicitatea acuzaţiilor care îmi sunt aduse de holdingul terorii mediatice a lui Plahotniuc. Eu unul ştiu că sunt curat în faţa legii, iar numele meu nu se va regăsi niciodată într-o listă de genul Magniţki, aşa cum sunt trecute cele ale lui Candu, Plahotniuc, Poalelungi, Jizdan, Iaralov şi alţii în cadrul renumitei Rezoluţii pe care am reuşit să o iniţiem recent în Congresul SUA.



A urmat apoi investigaţia RISE care reiterează faptul că tot ce am declarat până acum este adevărat. Deşi este profund sarcastic, titlul „Omul Ţopilor” nu a fost gustat, cum s-au aşteptat autori, de prea multă lume...



Nu ştiu de ce atâţia indivizi se preocupă excesiv şi mereu de bunurile mele, mult mai modeste decât ale judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor şi funcţionarilor lui Plahotniuc, că doar le-am declarat cu prisosinţă şi deschis de la bun început, nu le-am ascuns de nimeni, pentru că ştiu bine un lucru - am muncit din greu pentru fiecare bănuţ din Moldova, pentru fiecare cent din străinătate!



Puţini ştiu că nu presa mi-a găsit tot ce am – eu le-am arătat!



Îndemn întreaga presă şi societate civilă să mai găsească un politician din Moldova care a cerut presei să-i verifice trecutul şi averile chiar înainte de a intra în politică, şi când nici o normă legală sau morală nu i-o cerea.



Am impresia că cei care mai pun la îndoială integritatea mea şi sursele mele de venit sunt pur şi simplu nişte limitaţi. Sau angajaţi ai mafiei pentru a distrage lumea de la averile inexplicabil de uriaşe ale bandiţilor de la guvernare.



Ştiţi de ce nu a reuşit nimănui să descopere ceva scandalos? Pentru că nu au de unde. Altfel, demult ajungeam la puşcărie.



Adevărul e că dacă aceste mizerii ar provoca, ipotetic vorbind, retragere mea, să ştiţi că Platforma Demnitate şi Adevăr ar rămâne. Asta ne şi face o forţă de temut. Pentru că în spatele nostru sunt oameni de cea mai înaltă calitate, în spatele nostru, aşa cum am declarat de atâtea ori, e poporul necăjit şi deşteptat al acestei Ţări.