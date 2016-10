„Timofti la închisoare”! Sute de oameni au pichetat Preşedinţia şi au cerut tragerea la răspundere a şefului statului pentru înrobirea populaţiei

FOTO

Sute de oameni protestează în aceste clipe în faţa Preşedinţiei după ce preşedintele Timofti a promulgat legea care transformă miliardul furat în datorie de stat. Oamenii scandează „Trădătorii!”, „Noi n-am furat!”, „Timofti la închisoare!”, „Jos hunta!”, „Timofti - trădătorul!”, „Jos mafia!”, „Miliardele-napoi!”.„Timofti a trădat întreaga ţară. Luni am avut o altă filă neagră în istoria ţării. Pe întuneric au făcut să pice moţiunea, iar Timofti, fără a se consulta cu ţara, a semnat decretul şi a pus miliardul pe umerii cetăţenilor. Trăim zile negre. Am avut speranţă în acest om, dar a ajuns să fie detestat. El trebuie judecat pentru înaltă trădare. Suntem ostatici ai acestei guvernări care nu ia în considerare păsul cetăţenilor şi a devenit duşmană propriului popor. Trebuie să ne consolidăm ca pe 30 octombrie să oprim dezmăţul. Nu numai Plahotniuc este bandit, ci toţi cei care îl susţin sunt nişte bandiţi”, a declarat reprezentatul Platformei DA, Chiril Moţpan.La protest este prezent şi liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care a fost întâmpinat de mulţime cu lozinca „Năstase - preşedinte!”.„Este un preşedinte al huntei, un preşedinte mut. Acest individ a stat patru ani şi a ţinut locul de preşedinte şi a primit în zadar banii oamenilor. Republica Moldova nu mai poate să mai aibă aşa preşedinte, Republica Moldova are nevoie de un preşedinte care va ajunge în raioanele ţării. Ceea ce a făcut acum, crima pe care a săvârşit-o împotriva propriului popor trebuie să fie ţinta unei anchete dusă de un procuror independent. Acest individ se face vinovat de complicitate la uzurparea puterii în stat şi va fi pedepsit alături de Plahotniuc. Acesta nu este preşedintele nostru, ci preşedintele mafiei şi al lui Plahotniuc”, a declarat Andrei Năstase, în faţa mulţimii.Liderul PPDA a mai spus că prima acţiune a următorului preşedinte trebuie să fie declararea unui referendum privind anularea proiectului de lege care pune miliardul furat pe seama cetăţenilor.„Noi suntem contra achitării miliardului, suntem contra ca în funcţia de preşedinte să fie o sculă. Îl îndemnăm sa facă un gest şi să treacă de partea poporului. La 30 octombrie o facem o schimbare. Trebuie să punem o persoană de încredere, doar atunci va fi o altă Moldovă. Suntem uniţi şi vom lupta până când vom întoarce ţara înapoi”, a declarat membrul Platformei DA, Liviu Vovc.Amintim că preşedintele Timofti a semnat ieri decretele pentru promulgarea pachetului de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea şi care transformă în datorie de stat miliardul furat de la cele trei bănci, după ce Guvernul Filip şi-a asumat pe 26 septembrie curent răspunderea asupra unui pachet de legi, printre care şi cea privind returnarea garanţiilor de stat. Astfel, rambursarea banilor este pusă pe umerii cetăţenilor, urmând ca bugetul să fie împovărat cu aproximativ 25 de miliarde de lei, care vor fi plătite timp de 25 de ani.Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici