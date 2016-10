Anim’est revine la Chişinău: În acest an vor fi proiectate cele mai premiate filme de animaţie pentru copii şi tineri

Anim’est revine la Chişinău pentru a şasea oară. De această dată, Festivalul Internaţional de Animaţie vă invită la film şi distracţie maximă, în perioada 27-30 octombrie, la Cinematograful Odeon.



Timp de cinci ani, în fiecare toamnă, Anim’est ne-a adus cele mai premiate filme de animaţie, workshopuri pentru copii şi tineri, selecţii de scurtmetraje româneşti, concerte şi nu a uitat să promoveze animaţia autohtonă.



În cea de-a şasea ediţie a festivalului, pisicile, cele care domină Internetul, eterul şi casele, vor domina şi programul Anim’est 2016, în toate secţiunile - de la animaţiile pentru copii, până la cele destinate exclusiv adulţilor.



De altfel, veţi putea încheia luna octombrie cu lungmetraje create fie acum 50 de ani, fie cu unele foarte recente. „Parisul Vesel”, regizat de Abe Levitow, în 1962, spune istoria unui motan cu o înaltă şcoală a vieţii şi un farmec personal incontestabil. Acesta trăieşte fericit în peisajul rural francez alături de aleasa inimii sale. Toate bune şi frumoase, până în momentul când pisica decide să-şi împlinească un vis mai vechi – să experimenteze luxul parizian.



Un alt film din seria „oldies, but goldies”, care va fi rulat în cea de-a şase ediţie Anim’est, este „Pisicile aristocrate”, o producţie de Walt Disney (r. Wolfgang Reitherman, 1970). De această dată, acţiunea are loc în inima Parisului, unde o milionară excentrică, dar foarte bună la suflet, le lasă moştenire întreaga sa avere Ducesei, pisica ei din înalta societate, şi celor trei pisoiaşi ai acesteia. Urmează tot soiul de aventuri şi multe hohote de râs, căci lacomul ei majordom pune la cale supremul plan de răpire pisicească. Singurii care mai pot salva situaţia sunt neînfricatul motan vagabond, Thomas O'Malley, şi trupa lui de pisici iubitoare de jazz.



Totodată, va fi proiectat lungmetrajul lui Jean-Loup Felicioli şi Alain Gagnol nominalizat la Oscar în 2012 „O pisică la Paris”. În acest film aflăm povestea lui Dino, un motan ce duce o viaţă dublă. În timpul zilei, el locuieşte cu Zoe, o fetiţă a cărei mamă, Jeanne, este poliţistă. Noaptea, Dino lucrează cu Nico, un hoţ cu o inimă mare.



Anim’est aduce la Chişinău şi o selecţie specială de scurtmetraje cu Motanul Felix, produse în epoca filmului mut (1923-1930). Scurtmetrajele cu celebra pisică neagră antropomorfă, desenată de Otto Messmer, revin restaurate după mult timp pe marele ecran şi vor fi acompaniate de o coloană sonoră compusă special pentru această selecţie.



Tot pentru copii, Anim’est a pregătit lungmetrajul „Pim & Pom” (r. Gioia Smid, 2014), despre prietenia dintre impulsivul şi aventurosul Pim şi prudentul Pom e pusă la încercare atunci când au de găsit drumul spre casă. Programul din acest an va include şi două seturi de scurtmetraje cu pisici, toate sunt filme de autor.



Cea de-a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Anim'est va avea loc în perioada 27-30 octombrie 2016 a Cinematograful Odeon.