Mai mulţi locuitori din raionul Floreşti se plâng că nu beneficiază de ajutor social

Sursa: jurnal.md Foto: captură Jurnal TV 04.10.2016 15:35

Mai mulţi locuitori ai satului Rădulenii Vechi, raionul Floreşti, se plâng că ajutoarele sociale pe care le primesc de la stat sunt prea mici, iar unii dintre ei ar fi omişi din lista beneficiarilor de alocaţii fără a fi anunţaţi. Ei o acuză pe asistenta socială din localitate că ar împărţi banii după bunul plac. Aceasta respinge însă învinuirile şi spune că se ţine de buchea legii.



Marin Burzacovschi are 44 de ani, iar de cinci ani suferă de o boală crâncenă, care l-a ţintuit la pat. Bărbatul spune că ajutorul social pe care îl primeşte nu-i ajunge nici pentru medicamente.



De bărbat are grijă mama sa, care este pensionară.



În aceeaşi situaţie sunt şi alţi locuitori din Rădulenii Vechi. Oamenii se plâng că ajutorul primit de la stat este foarte mic, iar unii dintre ei nu beneficiază deloc de alocaţii sociale.



Asistentul social din localitate respinge însă acuzaţiile şi susţine că acţionează conform legii.



Potrivit reprezentanţilor Ministerului Muncii, în prima jumătate a acestui an, aproximativ 79 de mii de familii au beneficiat de ajutor social, iar mărimea medie a alocaţiei a fost de 807 lei.