Fluturaşi cu mesaj denigrator şi calomnios la adresa lui Andrei Năstase şi a mişcării protestatare, tipărite la comanda lui Plahotniuc şi Filip; „Josnicia guvernării nu are limite” // DECLARAŢIE

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 03.10.2016 11:38

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a lansat un nou atac asupra liderului Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, se arată într-o declaraţie a Platformei DA.



Potrivit Platformei DA, la o tipografie din capitală au fost tipăriţi mii de fluturaşi cu informaţii denigratoare la adresa lui Andrei Năstase şi a mişcării protestatare.



„Andrei Năstase a anunţat opinia publică că oligarhul Plahotniuc, împreună cu premierul Filip, pregătesc denigrarea imaginii sale prin intermediul unor fluturaşi. Din informaţiile parvenite de la angajaţi, aceştia supravegheau personal la o tipografie din capitală procesul de editare a unui milion de exemplare cu conţinut denigrator şi calomnios la adresa lui Andrei Năstase”, spun reprezentanţii Platformei.



În acest context, Platforma DA face apel către ambasada SUA, Delegaţia Uniunii Europene şi către celelalte misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova, dar şi către partenerii de dezvoltare.



Declaraţia Platformei Demnitate şi Adevăr:



Acum câteva zile, pe o reţea de socializare, liderul Platformei „Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase, a anunţat opinia publică că oligarhul Plahotniuc, împreună cu premierul Filip, pregătesc denigrarea imaginii sale prin intermediul unor fluturaşi. Din informaţiile parvenite de la angajaţi, aceştia supravegheau personal la o tipografie din capitală procesul de editare a unui milion de exemplare cu conţinut denigrator şi calomnios la adresa lui Andrei Năstase.



„În această noapte, coordonatorul e la tipografie. Împreună cu premierul său nocturn veghează asupra bunei editări a unor gazete pline cu minciuni, calomnii şi zoi la adresa mea şi a celei mai frumoase Mişcări Protestatare,” scria Andrei Năstase pe o pagină de socializare, în data de 30 septembrie, la ora 21:55.



Fiţuica de bulevard cu conţinut abject şi manipulator la adresa Platformei DA şi a liderului său, Andrei Năstase, a fost distribuită chiar în ziua următoare, 1 octombrie, dar şi ulterior. Este vorba despre o tipăritură ilegală, fără identitatea autorilor, a tipografiei, fără indicarea clară a comanditarului, etc., care cade sub incidenţa Codului penal.



Această făcătură calomnioasă şi mincinoasă demonstrează clar că cinismul şi josnicia guvernării Plahotniuc nu are limite. În timp ce subscriu prevederilor Codului de conduită privind desfăşurarea campaniei electorale, prin care se obligă să nu lezeze demnitatea şi imaginea concurenţilor electorali, exponenţii clanului mafiot de la guvernare elaborează şi răspândesc asemenea tipărituri mârşave şi ilegale, plătite cu sute de mii de lei din miliardul furat, nemaivorbind de linşajul mediatic cu caracter terorist, practicat de holdingul audiovizual al mogulului Plahotniuc.



În aceste condiţii, Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr” cere Comisiei Electorale Centrale să excludă din cursa pentru funcţia de preşedinte al R. Moldova candidatul Partidului Democrat, pentru încălcarea flagrantă a legislaţiei în vigoare.



În context, Platforma „Demnitate şi Adevăr” cere Procuraturii Generale sa verifice tirajul acestor fluturaşi, costul, comanditarii şi să înceapă urmărirea penală a lui Plahotniuc şi Filip, a tuturor persoanelor care se fac vinovate de apariţia respectivelor resurse denigratoare şi manipulatorii.



Platforma „Demnitate şi Adevăr” condamnă asemenea atacuri murdare şi cheamă cetăţenii să taxeze prin vot de blam ilegalităţile guvernării mafiote, care a depopulat ţara, a sărăcit poporul şi a jefuit sistemul financiar-bancar.



Totodată, facem Apel către ambasada SUA, Delegaţia Uniunii Europene, celelalte misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova, către partenerii noştri de dezvoltare să stopeze gruparea respectivă, care declară mereu că este susţinută de comunitatea internaţională.