Republica Moldova trece duminică la ora de iarnă

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 28.10.2016 10:12

Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea dintre 29 octombrie şi 30 octombrie. Astfel, va trebui să dăm ceasurile înapoi cu o oră. Duminică dimineaţa, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar 30 octombrie va fi cea mai lungă zi a anului 2016.



Nu toate ţările folosesc în acest moment ora de vară, ci doar 70 de ţări din întreaga lume. În plus, nu toate ţările au aceleaşi perioade pentru schimbarea orei de vara. Din toamna anului 2011, Rusia a renunţat la acest sistem, pe motiv că „schimbarea orei de două ori pe an este un lucru nociv la adresa sănătăţii oamenilor şi provoacă stres”.



Conform Convenţiei fusurilor orare, ceasornicele arată pentru fiecare punct de pe Pământ acelaşi minut şi aceeaşi secundă, iar diferenţele dintre ore sunt date de faptul că, la fiecare 15 grade longitudine apare o oră în plus.



Numerotarea acestor fusuri începe de la meridianul de origine, care trece prin localitatea Greenwich (Marea Britanie), în sens pozitiv către est. Astfel, pentru Europa, ora Europei Occidentale este ora fusului 0, a Europei Centrale - ora fusului 1 şi a Europei Orientale - ora fusului 2.



Cel care a gândit prima dată ca posibilă introducerea acestui tip de orar convenţional a fost neo-zeelandezul George Vernon Hudson, în 1898.