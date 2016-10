VIDEO

Andrei Năstase s-a întâlnit cu locuitorii din raionul Nisporeni; Oamenii îşi pun mari speranţe în Maia Sandu

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 28.10.2016 13:18

Vladimir Plahotniuc îl vrea pe Igor Dodon preşedinte, ca să-l folosească ca pe o sperietoare în faţa Occidentului, iar cetăţenii care îşi doresc o nouă guvernare trebuie să se unească şi să sprijine candidatul comun al forţelor antioligarhice. Declaraţiile au fost făcute de către preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care a discutat cu locuitorii satului Cioreşti, raionul Nisporeni. Oamenii prezenţi la întrunire au spus că au încredere în Maia Sandu şi sunt convinşi că ea poate face schimbările pe care şi le doresc.



Întâlnirea cu locuitorii din Cioreşti s-a desfăşurat în Casa de Cultură din sat, iar sala a fost arhiplină.



„Noi am conjugat eforturile, am ales un candidat comun, am venit cu forţe unite şi iată că l-am determinat pe acest Plahotniuc să-şi retragă una din sculele lui din joc. Asta nu înseamnă că nu are pe nimeni acolo, îl are pe Leancă, pe Dodon şi în aceste circumstanţe el sigur că va face tot posibilul ca, din primul tur, să câştige alegerile cine? Plahotniuc îl vrea pe Dodon preşedinte, ca să-l folosească ca pe o sperietoare în faţa Occidentului şi să spună că, dacă nu mă ţineţi pe mine la butoane, vor veni tancurile ruseşti”, a declarat liderul PPDA.



Andrei Năstase a mai subliniat că toate persoanele cu drept de vot trebuie să se mobilizeze pentru a alege un candidat care vrea binele oamenilor de rând.



La întâlnire a participat şi vicepreşedintele PPDA Chiril Moţpan, care a îndemnat lumea să iasă duminică la vot.



Locuitorii satului Cioreşti au adresat mai multe întrebări şi au menţionat că îşi pun mari speranţe în Maia Sandu.



Totodată, locuitorii din Cioreşti şi-au expus opinia faţă de retragerea candidatului PD la prezidenţiale, Marian Lupu.



Vladimir Plahotniuc, Iurie Leancă şi ofiţerii de presă ai PD şi PSRM nu au răspuns la telefon pentru a beneficia de dreptul la replică.