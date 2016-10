Câte calorii are guma de mestecat

O gumă de mestecat sub formă de lamă conţine între 2 şi 5 calorii, iar dacă mesteci câte două pe zi, atunci vei ajunge la finalul anului la un total de 1.344-3.360 de calorii provenite numai din guma de mestecat.



Totodată însă, mestecatul de gumă arde calorii, chiar mai multe decât introduci în organism, sunt de părere oamenii de ştiinţă de la Clinica Mayo.



Câte calorii arzi când mesteci gumă



Potrivit CSID, mestecatul gumei arde 11 calorii pe oră – deci, dacă mesteci gumă timp de 4 ore, la finalul zilei vei fi pierdut în jur de 308 calorii. Privind în perspectivă, asta înseamnă 1.232 de calorii pierdute pe lună şi aproape 15.000 într-un an.



Aceste calcule sunt valabile doar în cazul sortimentelor de gumă de mestecat fără zahăr. Cele cu zahăr au cu până la 5 calorii mai mult decât cele sugar free, aşadar se adună cam 6.720 de calorii ingerate într-un an.



Este sănătos să mesteci gumă?



Potrivit unei cercetări publicate în jurnalul Plos One, guma de mestecat fără zahăr nu este nocivă pentru dantură. Ba mai mult, aceasta este chiar indicată, deoarece poate îndepărta până la 100 de milioane de bacterii din cavitatea orală, în doar 10 minute. Însă nu e recomandat să mesteci aceeaşi gumă mai mult de 10 minute, pentru că se poate întâmpla exact opusul: dantura are de suferit.



O altă bilă albă pentru iubitorii de gumă de mestecat: se pare că sunt consideraţi mai sexi, poate şi pentru că guma de mestecat denotă ideea de respiraţie proaspătă.