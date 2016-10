VIDEO

Alegerile, moment de cotitură: Liderul PPDA, Andrei Năstase, s-a întâlnit cu locuitorii din raionul Ungheni

26.10.2016 17:20

Alegerile din 30 octombrie ar putea fi un moment de cotitură pentru Republica Moldova. Asta au spus mai mulţi locuitori din raionul Ungheni, care au avut o întâlnire cu preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase. În faţa oamenilor, liderul PPDA a menţionat că decizia de a susţine la acest scrutin candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, va spori şansele de câştig.



„Noi am fi putut rămâne într-o parte şi să privim, ca nişte observatori, procesul în care statul nostru se cufunda într-o dictatură prin rămânerea în captivitate şi a instituţiei preşedinţiei. Iată de ce am spus că vom merge în acest scrutin şi chiar am făcut tot posibilul să ajungem acolo. Totodată, platforma şi eu, personal, am venit cu ideea, pe 4 martie, că nu trebuie să mergem cu mai mulţi candidaţi din partea aceloraşi partide anti-oligarhice. Platforma Demnitate şi Adevăr a decis să sprijine în acest scrutin pe Maia Sandu. Eu sunt sigur că cei de la Platforma Demnitate şi Adevăr au agreat această decizie şi cred că s-a înţeles că mai presus decât interesele noastre partinice sau politice rămâne a fi interesul naţional”, a declarat liderul PPDA, Andrei Năstase.



Locuitorii din oraşul Ungheni, prezenţi la întâlnire, şi-au exprimat solidaritatea faţă de candidatul comun la prezidenţiale.



Şi locuitorii satului Sculeni din raionul Ungheni speră că alegerile, din 30 octombrie, vor fi corecte.



Ofiţerul de presă al Comisiei Electorale Centrale nu a răspuns la telefon pentru comentarii. Întrevederi cu cetăţenii vor avea loc şi în zilele următoare. Astfel, mâine, la ora 15:00, Maia Sandu şi Andrei Năstase se vor întâlni cu locuitorii satului Cioreşti din raionul Nisporeni, iar la ora 19:00, liderul PPDA va merge în oraşul Ialoveni.