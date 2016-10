VIDEO

Renato Usatîi: Instituţiile de drept din România au deschis dosar penal în baza mărturiilor lui Proca; Killerul l-a indicat pe Plahotniuc drept comanditarul tentativei de omor asupra lui Gorbunţov

Instituţiile de drept din România au deschis dosar penal în baza mărturiilor killerului Vitalie Proca care l-a indicat pe oligarhul Vladimir Plahotniuc ca fiind cel care a comandat tentativa de omor asupra omului de afaceri Gherman Gorbunţov.



Despre aceasta a anunţat Renato Usatîi, cu puţin timp în urmă, în cadrul unei intervenţii live pe Facebook. Liderul „Partidului Nostru” este dat în căutare internaţională după ce Judecătoria Centru a emis astăzi un mandat de arestare pe numele primarului de Bălţi, în dosarul privind tentativa de omor a lui Gorbunţov. Renato Usatîi afirmă însă că Plahotniuc încearcă să-l facă responsabil de o crimă care de fapt e opera oligarhului.



Liderul formaţiunii "Partidul Nostru" spune că a oferit organelor de drept din România convorbirea telefonică pe care ar fi avut-o cu un intermediar al killerului Vitalie Proca, bănuit că a tras în Gorbunţov în 2012, la Londra. Discuţia se referă la rolul pe care l-ar fi jucat prim-vicepreşedintele PD în schema criminală.



„M-am adresat la unul dintre conducătorii poliţiei române şi i-am oferit înregistrarea. Ei mi-au spus că trebuie să se convingă că sunt oamenii lui Proca. Poliţistul mi-a spus că Proca nu are cum să deţină telefon pentru că e într-un regim strict în penitenciar. M-am adresat iar intermediarului, am cerut numărul lui Proca. L-am sunat şi l-am întrebat dacă e adevărat. Mi-a confirmat. Am înregistrat discuţia cu Proca şi am transmis-o poliţiei române. Au confirmat că e Proca. Pe 6-7 octombrie am zburat la Bucureşti unde am dat mărturii. Au fost şi alţi martori pe care nu pot să-i numesc. Totul a fost documentat. Deci Proca a discutat nu cu intermedirii săi aşa cum spun canalele lui Plahotniuc, dar cu reprezentanţii instituţiilor de drept din România. Până acum totul a fost ţinut în strict secret”, a declarat Renato Usatîi.



„Totul a fost înregistrat, apoi totul a fost ataşat la dosarul penal deschis România. Deci acum e vorba nu doar de oligarhul Plahotniuc care a furat miliardul, care controlează instituţiile de stat şi îşi supune justiţia, dar e vorba de un oligarhul Plahotniuc care e criminal şi se ocupă de omoruri la comandă, trafic de arme, falsificare de documente”, a adăugat Renato Usatîi.



Între timp, Vladimir Plahotniuc a aflat de mărturiile făcute de Proca împotriva sa, iar astfel se explică acţiunile procurorilor de la Chişinău în dosarul Gorbunţov, afirmă Usatîi.



„Proca l-a sunat pe omul său din Moldova privind transportarea familiei sale. Acest dialog a fost înregistrat de Plahotniuc. Vă imaginaţi care a fost reacţia lui când a auzit că Proca a decis să-l pârască. Dându-şi seama că va fi mdandat de arestare pe numele său, a decis să încerce să facă acest show. Şi-a trimis de urgenţă procurorii la Londra, iar acum în regim de urgenţă au emis mandat de arestare pe numele meu”, a adăugat Renato Usatîi.



Precizăm că şi în Marea Britanie se desfăşoară o anchetă privind tentativa de omor asupra bancherului rus Gherman Gorbunţov, care a avut loc în 2012, la Londra. Gorbunţov, care a supravieţuit atentatului din capitala britanică, l-a acuzat anterior pe Renato Usatîi că ar fi comandat crima. Usatîi neagă orice implicare şi spune că Gorbunţov ar face jocul lui Vladimir Plahotniuc.



„Eu voi colabora în continuare cu organele de drept din România, nu cu procurorii lui Plahotniuc. Am văzut că în România se respectă protecţia martorilor Am încredere în justiţia din România. Am înţeles că procurorii români cred doar în probe”, a mai spus Renato Usatîi.



Potrivit liderului Partidului Nostru, avocatul bancherului rus i-ar fi propus un milion de dolari killerului Vitalie Proca, pentru ca acesta să depună mărturii împotriva sa. Anterior, şi Proca a declarat pentru un post TV din România că persoane influente din Republica Moldova i-ar fi propus un târg în urma căruia Renato Usatîi ar fi fost înfundat.