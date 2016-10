Luptătorii cu realitatea; Ghid de depistat şi evitat trolli

De mici am fost învăţaţi să nu vorbim cu necunoscuţii. De ce atunci îi lăsăm acum să ne fie „prieteni” pe reţelele de socializare şi să ne deformeze realitatea?Ni s-a întâmplat fiecăruia, tot mai des în ultima vreme, să fim „ceruţi în prietenie” de tot felul de dubioşi sau dubioase. Ai să te miri tare dacă ai să afli că multe dintre aceste profiluri nici nu sunt măcar persoane reale? Mai jos, vom arăta cum poţi verifica asta în câţiva paşi simpli.Problema mare e că aceşti trolli sunt plătiţi de cineva şi asta este jobul lor – să gestioneze mai multe profiluri false concomitent. Dacă le analizezi mai atent activitatea, ajungi la o concluzie simplă: această „industrie” are un obiectiv simplu – ei luptă cu realitatea.De exemplu. Pagina de Facebook a Guvernului Republicii Moldova este în ultimul timp unul din locurile preferate ale trollilor. Spre exemplu, această ştire:Dar haideţi să mergem un pas mai departe şi să utilizăm căutarea de imagini de pe Google, Yandex sau serviciul FindFace. Verificând în acest mod câteva din pozele celor 3 comentatori, le regăsim pe alte reţele de socializare, dar aparţinând altor persoane.Anton Lefter, care are 1.853 de frenzi pe Facebook, pretinde că este un liber-profesionist din Chişinău. Dar de fapt, acesta a furat identitatea italianului Antonio Palomba (VK) din Sorrento, burlac. Printre ultimele postări ale lui Anton Lefter: Octavian Calmîc: ”Aderarea la Acordul OMC…”, „Platon - rolul său în finanţarea opoziţiei”,„Nuland la întrevedere cu Filip”. Anton Lefter imită o viaţă de familie, trăind chipurile în concubinaj cu o oarecare Ana Cioranica-Lefter, interesată şi ea de evoluţiile politice din ţară, dar şi de bârfe privind viaţa privată a Angelei Gonţa. Deşi se pretind concubini, Anton Lefter şi Ana Cioranica-Lefter nu au nicio poză împreună.Având un număr impresionant de 4.385 frenzi, printre care politicieni, jurnalişti şi bloggeri, trainerul personal Mihaela Roşca din Orhei are fotografiile furate de la o persoană care-şi spune Vikusik, din Călăraşi (Janau Vicusiq în VK sau Вика Ж în Odnoklassniki). Printre ultimele sale postări, Mihaela Roşca publică „imagini provocatoare” cu fete (ca să-şi asigure atenţia frenzilor din rândul bărbaţilor), se întreabă „Cum să votezi un aşa vagabond cu 11 case” (alături de o imagine cu Andrei Năstase) şi republică un articol delirant, conform căruia un raion din Transnistria ar vrea unirea cu România (mizând pe atenţia publicului unionist).Cu un număr mai modest de frenzi, 1.341, Andrei Ursu din Călăraşi nu s-a ruşinat să paraziteze pe profilul lui Иван Козачок (VK), aparent un star al mişcării de street workout din Ucraina. Ucraineanul probabil nici nu bănuieşte că cineva îi utilizează imaginea, bine lucrată, ca să publice posturi denigratoare la adresa lui Andrei Năstase, Nataliei Morari sau Renato Usatâi. Poftim şi ceva poze cu un Mercedes BRABUS S63 AMG Cabriolet, pentru diversitate. Nu credem că ai să ţi-l permiţi vreodată, dragă Andrei Ursu (sau cum te mai cheamă), din salariul tău de troll. Spre deosebire de angajatorul tău.Şi ca să nu fim acuzaţi de cherry picking — da, pe pagina guvernului există şi comentarii care aparţin unor persoane reale (majoritatea fiind susţinători PD), însă numărul trollilor prevalează considerabil.Ca să vă imaginaţi scara acestei „afaceri”, poftim o listă de trolli identificaţi doar în 3 ore de căutări doar pe pagina Guvernului.Madalina Radulescu, Friends: 1671, Елена ШишлоAndrei Ursu, Friends: 1341, Иван КозачокLupascu Ion, Friends: 774, павел павловVoiculescu Ion, Friends: 1057, Петя СемковичAnatolie Tataru, Friends: 1735, Игорь БезруковMaxim Buga, Friends: 1020, Max BrandtVictoria Gonţa, Friends: 3898, Tatiana SukhikhMihaela Roşca, Friends: 4385, Janau VicusiqAnton Lefter, Friends: 1853, Antonio PalombaTotal: 17734.În mod ideal, doar aceste 9 profiluri găsite în doar 3 ore acoperă 17.734 de utilizatori. Evident, o parte din aceşti frenzi sunt comuni, iar o parte şi mai mică lucrează în acelaşi oficiu cu „eroii” noştri. Însă dacă facem o presupunere simplă şi ne imaginăm că în Facebookul moldav ar exista doar 100 de profiluri false — în cazul ideal, asta ar asigura o acoperire medie de 197.044 utilizatori doar pe Facebook. Însă realitatea e mult mai tristă — una din funcţiile trollilor nu este doar activitatea pe Facebook, dar şi comentarea ştirilor mai în toate resursele media.Aici atingem o altă problemă majoră: trollii, inclusiv cei politici, ucid dialogul sănătos în comentarii. În condiţiile în care majoritatea portalurilor de ştiri nu dau doi bani pe moderare (la propriu şi la figurat), trollii îi alungă pe comentatorii „sănătoşi” fie prin replici agresive, fie prin simplă dominare numerică. Cât persistă această situaţie, spaţiile dedicate comentariilor de pe portalurile media nu vor fi niciodată platforme veritabile de dialog.Să presupunem că există cineva care controlează mai tot spaţiul TV din ţară. El ar vrea foarte mult să controleze şi mesajele ce se propagă pe internet. Aici în luptă sunt aruncaţi trollii, profilurile false.Miza lor nu este neaparat să domine spaţiul online. Asta ar fi imposibil. Dar imaginează-ţi că newsfeed-ul tău e compus din trolli în proporţie de 30%, fără ca tu să suspectezi asta. Ei sunt activi, organizaţi şi vorbesc în acelaşi glas. Tu, un consumator simplu, eşti ţinta.Ei îţi vor promova unele ştiri şi vor bloca sau ridiculiza altele, într-un glas. Se vrea împiedicarea liberei circulaţii a unei teze, mesaj, opinii sau ştiri incomode, sau, cel puţin, diluarea acesteia cu altele cinci ştiri, contradictorii şi false. Pentru fiecare articol care demască un fals sau o schemă de corupţie, se aruncă altele cinci cu „explicaţii” şi „precizări”. Astfel, albul nu mai este alb şi negrul nu mai este negru.Aşadar, cine sunt trollii, ce fac?Trollii, în special cei din specia angajatus politicus, pot fi observaţi comentând de zor pe situri le de ştiri, sau distribuind pe reţele sociale ştiri de origine dubioasă, sau intrând în ceartă, deseori angajaţi cu hurta la aşa-numite ferme de trolli.Un troll nu este neapărat un profil fals. Totuşi, doar o mică parte sunt persoane reale. Profiluri false, vieţi false, identităţi false. Unii se dau unionişti, alţii statalişti, comunicând prin comentarii cu oameni reali. Tensionând comunicarea din societatea online, ducând-o la extremă, unul din efectele previzibile este divizarea în continuu a publicului online.Trebuie să luăm aminte, însă, un lucru important. În această industrie cineva achită salarii. Există nişte persoane care şi-au creat identităţi false online. Jobul lor este să bruieze, să intre în ceartă cu noi şi să ne divizeze. Deseori, se atentează la lucrurile în care crezi.Deci, când vezi cum cineva încearcă insistent să te convingă despre faptul că trebuie să îţi schimbi opinia – fii atent. De ce un simplu interlocutor, fie online, fie în viaţa reală, ar insista în ruptul capului să îţi schimbe valorile, să te convingă de ceva, ce ţine de alegerea ta proprie?Răspândirea istoriilor false, cu eroi şi antieroi inventaţi, este o armă puternică. Când, de exemplu, o guvernare nu este onestă cu cetăţenii săi, această armă este necesară supravieţuirii guvernării. Mai mult ca atât, este una din regulile de bază ale propagandei de când există aceasta. Online, această armă a luat forma trollilor.Scopul e sa creeze versiuni false ale aceluiaşi fapt. Astfel, cititorul nu ştie care este realitatea, iese din internet mai confuz decât a intrat şi preferă să se informeze de la televizor, unde informaţia deja s-a „mestecat” pentru tine.De asemenea, în situaţia ipotetica când în stradă izbucnesc proteste antiguvernamentale, scopul trollilor va fi ca newsfeedul tău să fie plin de motănaşi, bancuri şi poze cu natura. Astfel, scopul mai general este de a compromite funcţia reţelelor sociale de a fi o sursă de informare rapidă pentru cetăţeni.Trollii politici vor exista, mai bine zis, vor fi plătiţi să existe, atâta timp cât te laşi influenţat de ei. Ignoră-i, blochează-i şi ei vor dispărea ca specie.Să nu ne lăsăm provocaţi şi să ignorăm această parte artificială a reţelelor de socializare. Cu cât mai insistent încearcă cineva să te convingă de faptul că ai o viziune greşită, cu atât mai dezinteresat ar trebui să fii de acea discuţie.Cum recunoşti un troll, fie el real sau un profil fals? Atrage atenţia la limbajul nefiresc şi tonul insistent în care ţi se „vinde” o istorie.Dacă am aplica regulile din viaţa reală la discuţiile de pe reţele: Când un om strain îţi spune că vrea să îţi fie prieten, îl ignori. Cand un om necunoscut se agaţă de tine pe stradă, îl ignori, nu-i aşa?Acest articol este finanţat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările şi concluziile din articol aparţin autorului şi nu le reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.