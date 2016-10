Maia Sandu, către deputaţii din primul Parlament care şi-au exprimat sprijinul pentru ea: „Moldova are nevoie de o revoluţie a bunului-simţ”

Candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, mulţumeşte deputaţilor din primul Parlament, semnatari ai Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, care au anunţat că o vor susţine la alegerile prezidenţiale.



„Mulţumesc domnilor Vladimir Beşleagă, Alexandru Moşanu, Valentin Dolganiuc, Alecu Reniţă, Vasile Şoimaru, doamnei Nadejda Brânzan şi tuturor semnatarilor Declaraţiei de Independenţă care şi-au exprimat sprijinul pentru candidatura mea la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova”, a menţionat Maia Sandu.



Liderul PAS spune că Republica Moldova are nevoie de o revoluţie a bunului-simţ: „Moldova are nevoie de o revoluţie a bunului-simţ. Sunt convinsă că o putem realiza împreună, la 30 octombrie. Împreună vom învinge! Eu am ales să înving!”.



Precizăm că un grup de deputaţi din primul Parlament au anunţat că o vor susţine candidatul comun la alegerile prezidenţiale, adăugând că „candidatul comun, Maia Sandu, nu reprezintă un partid politic sau un grup de partide, ci voinţa fermă a tuturor cetăţenilor. Maia Sandu este reprezentantul poporului, este vârful de lance în demontarea sistemului politic corupt, în modernizarea şi europenizarea Republicii Moldova. Ea îi reprezintă pe toţi moldovenii care vor să trăiască acasă. Ea reprezintă forţele sănătoase, responsabile”.



Printre semnatarii Declaraţiei de Independenţă care au declarat că susţin candidatul comun sunt: Alexandru Moşanu, ex-preşedinte al Parlamentului, Vladimir Beşleagă, Valentin Dolganiuc, Alecu Reniţă, Vasile Zgardan, Nadejda Brânzan, Anatol Ţăranu, Aurel Saulea, Gheorghe Ciobanu, Dumitru Noroc, Alexandru Arseni, Ion Mărgineanu, Mihai Patraşcu, Sergiu Chircă, Ion Negură, Dumitru Holban, Dumitru Postovan, Mircea Rusu, Anatol Şaragu, Vasile Şoimaru, Ion Hadârcă, Ion Neagu, Ion Madan, Elena Balan, Nicolae Moraru.