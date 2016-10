Maşinăria propagandei, declanşată la nivel maxim: O emisiune de-a lui Constantin Cheianu, trucată grosolan pentru a o denigra pe Maia Sandu

VIDEO

Maşinăria propagandistică nu doarme. După ce zilele trecute, holdingul oligarhului Vladimir Plahotniuc a trunchiat o declaraţie a analistului politic Victor Ciobanu despre Maia Sandu şi a tirajat-o cu sens exact opus , acum, un alt montaj a apărut pe reţelele de socializare. Şi de această dată este vorba despre un produs Jurnal TV - emisiunea „Mai pe scurt”, realizată de Constantin Cheianu.Emisiunea originală era despre PD-ista Valentina Buliga, care a izbucnit în plâns la o întâlnire cu locuitorii satului Başcalia, raionul Basarabeasca. Luată la rost de participanţii la întrunire, care i-au reproşat deputatei PD că evită să aducă explicaţii despre frauda bancară şi a chemat profesorii la discuţii în timpul orelor de muncă, Buliga, încercând să se justifice, a început să plângă.În emisiunea din 12 octombrie, Constantin Cheianu spune: „Mai pe scurt, aţi văzut-o ieri pe Buliga în lacrimi? Că, vedeţi dumneavoastră, ea nu are nicio vină pentru miliardul furat şi că degeaba sătenii din Başcalia îi sar în cap. Na, omul cică nu are nicio vină! Şi asta după ce fiind ministru în guvernul Leancă a fost de acord ca din Banca Naţională să fie scoşi 9 mld. de lei. Apoi, fiind deputat, a încuviinţat decizia Guvernului Gaburici de a mai scoate 5 mld. de lei din Banca Naţională”. Vedeţi mai jos emisiunea originală:La o săptămână de la apariţia emisiunii, între timp, Maia Sandu fiind desemnată candidatul unic al forţelor antioligarhice de dreapta, maşina propagandistică a scos de la cuptor un montaj ieftin, din care se vede cu ochiul liber trucajul. Numele lui Buliga a fost înlocuit cu numele Maiei Sandu, luat dintr-o altă emisiune.„Cu o săptămână în urmă făceam o emisiune despre Valentina Buliga. Iar ieri una din latrinele media ale lui Plahotniuc, pe numele ei Times New Moldovan, taie o bucată din acea emisiune şi în loc de Valentina Buliga bagă numele Maiei Sandu”, a menţionat Constantin Cheianu.„Mai pe scurt, aţi văzut-o ieri pe Maia Sandu, că vedeţi voi, ea nu are nicio vină pentru miliardul furat şi că degeaba sătenii din Başcalia îi sar în cap. Na, omul cică nu are nicio vină! Şi asta după ce fiind ministru în guvernul Leancă a fost de acord ca din Banca Naţională să fie scoşi 9 mld. de lei. Apoi fiind deputat, a încuviinţat decizia guvernului Gaburici de a mai scoate 5 mld. de lei din Banca Naţională”, se spune în emisiunea trucată. Autorii operei nici măcar nu s-au complicat să scoată partea cu „fiind deputat”, or Maia Sandu nu a fost niciodată deputat. Vedeţi mai jos montajul: