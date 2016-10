FOTO

Candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, a avut o întâlnire cu mai mulţi profesionişti din domeniul IT.„M-am întâlnit cu mai mulţi profesionişti din domeniul IT din Moldova. Cred că economia noastră are nevoie de o revoluţie a bunului-simţ, ce va permite industriilor în creştere, creatoare de produse competitive pe piaţa mondială, să se dezvolte nestingherit aici, acasă”, a scris liderul PAS pe pagina sa de Facebook.În acest context, Maia Sandu spune că va sprijini politicile economice inovatoare: „În calitate de Preşedinte, voi sprijini politici economice inovatoare, care să asigure creşterea bunăstării tuturor cetăţenilor ţării noastre, şi voi pedepsi profitorii care parazitează pe munca onestă a oamenilor. Împreună vom învinge! Eu am ales să înving!”, a adăugat liderul PAS.