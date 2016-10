Constantin Becciev, şi cu Ordinul Republicii, şi cu dosar penal

Fostul şef al SA Apă-Canal Chişinău, Constantin Becciev, suspectat de abuz în serviciu, s-a ales într-un final cu dosar penal. El a intrat în atenţia procurorilor anticorupţie după prezentarea rezultatelor unui audit, în care se constata că întreprinderea a făcut cheltuieli exagerate, scrie mold-stree.com Neregulile financiare depistate de auditori câteva luni în urmă la întreprinderea Apă-Canal Chişinău sunt acum examinate şi de procurorii anticorupţie.În prezent, procurorii suspectează fosta conducere a societăţii de abuz în serviciu, cauza penală fiind iniţiată pe fapt, după ce au fost făcute procurări nejustificate de mii de lei, dar şi a încheiat contracte de achiziţii cu firme fondate sau administrate Elena Agache, fiica lui Constantin Becciev.Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a declarat că în acest caz au fost dispuse şi revizii financiare la SA Apă-Canal Chişinău.„Pe acest caz a fost pornită o urmărire penală, care e în desfăşurare. Este un volum mare de lucru. Au fost făcute percheziţii la Apă-Canal Chişinău, dar şi la domiciliul şefilor”, a menţionat Viorel Morari.Menţionăm că fostul conducător, Constantin Becciev nu şi-a declarat niciodată averile şi interesele personale, acesta motivând că nu este obligat de lege să o facă. În decursul mai multor ani, Constantin Becciev s-a eschivat nu numai să-şi declare averile, dar şi interesele personale. Acest fapt însă i-a permis conducătorului de la Apă-Canal Chişinău să facă achiziţii în familie. La începutul lunii august a acestui an, în cadrul unei şedinţe operative, primarul capitalei Dorin Chirtoacă l-a „muştruluit” pe Becciev, acuzându-l de încălcarea regimului conflictului de interese.Deja de mai mult timp, Apă-Canal Chişinău insistă ca tarifele la apă să fie majorate cu circa 50%, pentru că acestea nu acoperă costurile reale şi în consecinţă întreprinderea înregistrează pierderi. Cu toate acestea societatea şi-a permis să facă mai multe achiziţii luxoase, potrivit unui raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).„În baza datelor acumulate, s-a constatat că Apă Canal Chişinău a procurat un automobil în valoare de aproximativ 650 mii lei, un aparat de cafea de 80 de mii de lei, o masă de conferinţe de 150 de mii de lei, un televizor de 50 de mii de lei şi un dulap pentru televizor de 30 de mii de lei. Toate aceste obiecte sunt destinate pentru biroul directorului”, cita din raportul ANRE într-o şedinţă a Primăriei Veronica Herţa, şefa Direcţiei Finanţe a municipiului Chişinău, detaşată în prezent să conducă furnizorul de apă din capitală.„Eu mă mândresc cu achiziţiile făcute. Aceste bunuri sunt folosite nu doar de mine, ci de către toţi angajaţii întreprinderii”, a replicat Becciev, precizând că dacă în acţiunile sale există vreo încălcare, de acest lucru ar trebui să se ocupe instituţiile de drept.De asemenea, auditorii au depistat că în ultimii ani, SA Coloana Mecanizată de Construcţii (CMC), a cărei administrator din 2009 şi până în 2016 a fost Elena Agache, fiica lui Constantin Becciev şi soţia deputatului liberal-democrat Anghel Agache ar fi prestat servicii şi ar fi vândut întreprinderii materiale în valoare de zeci de milioane lei.Doar în anii 2014-2015, CMC SA a livrat marfă şi servicii la Apă-Canal Chişinău în valoare de circa 25 de milioane lei. În plus CMC SA, acţionând în calitate de subantreprenor, prin intermediul SRL Naiman-Com, a mai prestat servicii în favoarea Apă-Canal Chişinău, în valoare de 43,6 milioane lei. În consecinţă valoarea contractelor de care a beneficiat compania condusă de fiica lui Constantin Becciev trece de 68 de milioane lei, aceasta reprezentând peste 80% din veniturile anuale ale CMC SA în perioada 2014-2015.Şi primarul Dorin Chirtoacă a fost dur cu fostul şef al întreprinderii municipale: „Domnule Becciev, Agachi Elena este fiica dumneavoastră şi, din ceea ce a citit doamna Herţa, sunt trei sau patru agenţi economici unde dumneaei este fondator şi dumneavoastră procuraţi de la acei agenţi economici fontă ductilă, pentru că ei sunt dealeri oficiali de la o întreprindere de la care dumneavoastră aţi cumpărat anterior aceleaşi ţevi practic de două ori mai ieftin. Nu trebuie să fii specialist în audit ca să înţelegi acest lucru”.Imediat după depistarea acestor conflicte de interese, Coloana Mecanizată de Construcţii a iniţiat procedura de reorganizare din societate pe acţiuni în SRL, iar în prezent manager este Margarita Gherasenkova, de 71 de ani, care administrează şi altă afacere a Elenei Agachi, firma Tehnodava.Situaţia creată la Apă-Canal Chişinău loveşte şi în realizarea unui proiect de modernizare a reţelelor de apă şi de canalizare din Capitală. Astfel de aproape un an e blocată şi alocarea creditului de circa 64,8 milioane de euro, care urma să fie acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), contractul fiind semnat încă în decembrie 2013.„Schimbările mult dorite pentru sistemul municipal de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi însăşi demararea lucrărilor de reabilitare a reţelelor de apă şi de canalizare, cu finanţarea BERD şi BEI, se amână. În loc de anunţ cu fast a companiei câştigătoare a Licitaţiei internaţionale privind reabilitarea a 60 kilometri de reţele de apă şi 24 de kilometri de branşamente, exprimăm doar regrete că întreg procesul investiţional a fost blocat", anunţa încă în luna mai Apă-Canal Chişinău, beneficiarul proiectului.Întreprinderea însă a acuzat de acest blocaj ANRE, care ar fi refuzat aprobarea unei majorări cu 40% a tarifelor la serviciile sale. În replică ANRE a sancţionat întreprinderea pentru că nu s-a conformat solicitării din partea Agenţiei, prezentând informaţii incomplete în rapoartele solicitate, fără a prezenta analiza cheltuielilor conform metodologiei tarifare.Curios este că doar cu câteva zile înainte de prezentarea în şedinţă publică a Primăriei Chişinău a tuturor încălcărilor admise de conducerea Apă-Canal-Chişinău, Constantin Becciev a fost decorat de către preşedintele Nicolae Timofti cu „Ordinul Republicii”. Pentru meritele mari în „gestionarea" întreprinderii Apă-Canal-Chişinău.Becciev nu a răspuns la telefon pentru a confirma sau infirma cele menţionate de procurori şi alte autorităţi, de aceea www.mold-street îi va oferi acestuia dreptul la replică.