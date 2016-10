Oraşul Chişinău împlineşte astăzi 580 de ani! Ce evenimente vor avea loc în capitală

Chişinăul împlineşte astăzi 580 de ani de la prima atestare documentară. De Hramul oraşului, în capitală vor fi organizate mai multe acţiuni culturale. Programul va începe la ora 08:00 cu depuneri de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, după care va fi oficiată liturghia de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului.



La ora 11:00 va avea loc deschiderea festivă a sărbătorii. De-a lungul bulevardului Ştefan cel Mare şi Sfânt vor avea loc spectacole prezentate de preturile de sector ale municipiului Chişinău, dar şi expoziţii de pictură, grafică, artizanat, carte, floristică etc.



La ora 14:00 va fi inaugurată Scara Cascadelor din Valea Morilor, iar la ora 15:00, pe strada pietonală Eugen Doga va avea loc un recital de jazz, cu participarea interpreţilor autohtoni. Pe parcursul zilei vor fi organizate mai multe expoziţii de carte şi pictură, grafică, artizanat, dar şi floristică.



Seara, începând cu 17:30, în Piaţa Marii Adunări Naţionale va avea loc un concert. Pe scenă vor urca Alex Calancea Band împreună cu orchestra fraţilor Advahov, formaţiile Catharsis şi Alternosfera, soprana Mariana Bulicanu, interpretul Valy Boghean şi Mihail.



În cadrul spectacolului vor mai evolua: Alexandru Manciu, Elena Javelea, Cristian Condrea, Stela Boţan, Marcel Roşca, Guz, Kapushon, Nicoleta Gravriliţă, Catharsis, Geta Burlacu, Aura, Roxana, Gerogeta Voinovan, Ricu Vodă, Iurie Sadovnic, Viorel Burlacu, Mariana Bulicanu, Lidia Botezatu şi Radu Dolgan, Zinaida Julea, Igor Rusu, Cristina Ceauş, Igor Cuciuc etc.



Un alt concert va avea loc la ora 16:00, pe strada pietonală Eugen Doga - spectacolul „Te ador, Chişinău”, cu evoluarea Getei Burlacu şi a lui Cristi Aldea Teodorovici.



Totodată, la ora 15:00, Jurnal TV va organiza, prin tradiţie, „Poftă Mare, Chişinău”. În acest an, postul de televiziune va aduce bucătăria americană în centrul capitalei.