„În lupta cu trolii, cea mai bună armă este să-i ignori şi să-i blochezi”

Un grup de tineri activişti au lansat recent o aplicaţie, care ajută la depistarea profilelor suspecte pe Facebook. E vorba de aplicaţia Trolless, creată cu suportul Centrului pentru Jurnalism Independent. Despre aceasta discută în ediţia de săptămâna curentă a emisiunii „Media Azi” jurnalistul Dumitru Lazur şi invitatul său, Victor Spânu, unul dintre autorii aplicaţiei Trolless.



Potrivit lui Victor Spânu, în Moldova activează o specie aparte de trolli. Aceştia reprezintă un contigent de oameni plătiţi, care au o activitate organizată şi scopuri bine definite. „Noi am descoperit că ei au o activitate politizata foarte intensă”, susţine invitatul la emisiune.



Aşadar, cum funcţionează aplicaţia Trolless? Este sau nu necesar să o instalăm pe computerul personal pentru a depista un troll pe Facebook? Ce facem când depistăm un troll pe pagina personală de Facebook? - Găsiţi răspunsuri la aceste întrebări în ediţia 21.



Tot aici, veţi afla câte sute de troli au fost deja depistaţi prin intermediul aplicaţiei în cauză şi câte persoane deja şi-au instalat Trolless pe computerele lor; cine îi plăteşte pe trolli şi de ce are nevoie de ei pe Facebook şi pe alte reţele de socializare.



„Scopul nostru nu este să facem o bază de date cu toţi trolii din Moldova, dar să atragem atenţia opiniei publice că acest fenomen există. Cel mai bun sfat in lupta cu trollii este să-i ignori şi să-i blochezi”, mai spune in emisiune Victor Spânu.