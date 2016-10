VIDEO

Concursul „Priveşti şi câştigi”: Telespectatorii fideli, răsplătiţi cu 80 de mii de lei

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 10.10.2016 12:14

În perioada 3-6 octombrie, Jurnal TV a mai premiat opt telespectatori fideli. Şi cum concursul nostru nu are limite geografice, zecile de mii de lei şi-au găsit câştigătorii în Chişinău, Edineţ, Ungheni, Sângerei dar şi alte regiuni ale ţării.



Primii douăzeci de mii de lei au ajuns la Adrian Stamatin din Chişinău şi la Valentina Arhirii, din Ungheni. Au avut o noapte întreagă la dispoziţie ca să decidă ce vor face cu banii oferiţi de Jurnal TV, iar când au venit să-i ridice ne-au spus şi nouă ce planuri au.



Mulţumiţi că am mai făcut doi telespectatori fericiţi, ne-am îndreptat cu marele premii către Vladimir din Basarabeasca şi Natalia din Chişinău, câştigătorii zilei de miercuri din cadrul concursului „Priveşti şi câştigi".



Lecţia am învăţat-o împreună, investiţiile mici aduc premii mari. Nu ezitaţi să transmiteţi şi dumneavoastră parola zilei la numerele scurte 5055 sau 5050 pentru că cei zece mii de lei sunt la un pas distanţă.