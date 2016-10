VIDEO

Festivalul Mărului la Soroca: Mai mulţi producători agricoli s-au lăudat cu recolta din acest an

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 01.10.2016 19:42

Merele au fost sărbătorite astăzi la Soroca. Mai mulţi producători agricoli s-au lăudat cu recolta din acest an la Festivalul Naţional al Mărului. Vizitatorii au putut gusta fructe, dar şi diferite bucate tradiţionale. Organizatorii spun că evenimentul este unul de susţinere şi promovare a fermierilor locali.



Agricultorii care au participat la festival au adus mere de diferite soiuri pentru toate gusturile. Ei se plâng însă că recolta din acest an este mai mică, iar preţurile în scădere.



Vizitatorii au putut gusta atât mere, cât şi diferite bucate cu aceste fructe. Atracţia principală au fost mai multe plăcinte şi copturi-gigant, pregătite special pentru festival.

Printre cei prezenţi la eveniment a fost şi liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Noi pur şi simplu nu am ştiu cum să valorificăm ceea ce avem aici. Nu am putut să valorificăm pământul, să valorificăm ceea ce iese din acest pământ şi munca acestor oameni, asta cred că era firesc să fiu aici şi să încurajez oamenii şi producătorii de mere. Am văzut producători de peste Nistru, primari din România, care sunt înfrăţiţi cu primăriile din Republica Moldova, am văzut diversitate”, a declarat Andrei Năstase.



Festivalul Naţional al Mărului a ajuns la cea de-a şasea ediţie.