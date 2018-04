(Interviu) Andrei Năstase: „Vin la Primărie cu un program consistent şi cu o viziune modernă, nouă asupra modului în care trebuie să se dezvolte o structură urbană europeană”

Platforma DA întotdeauna a optat pentru un parteneriat de lungă durată cu PAS, pentru că în acest moment critic pentru soarta democraţiei din Republica Moldova avem nevoie de solidaritate, coeziune, eforturi conjugate, inclusiv electorale.Astfel, considerăm că decizia PAS este una înţeleaptă, corectă şi se înscrie într-o logică politică care se exprimă prin ideea că doar împreună, consolidând toate forţele cu adevărat democratice, putem să învingem şi să readucem lucrurile la normalitate.În acest moment nu avem un context electoral obişnuit. Acum trebuie să ne regăsim cu toţii într-o forţă electorală unică – mă refer la opoziţia sănătoasă – şi să depunem un efort consistent pentru a scoate ţara şi capitala din criza profundă în care au adus-o nu doar Plahotniuc şi Dodon, dar şi cei care au făcut cârdăşie cu ei. În faţa pericolului pe care îl prezintă guvernarea oligarhică, putem reuşi doar uniţi, consolidaţi, solidari în aspiraţiile noastre.Au avut loc multiple discuţii între cele două partide. Este un proces firesc. Însă pot să vă spun că nu am făcut niciun fel de aranjamente contrare interesului public. Discuţiile noastre cu PAS s-au referit doar la mecanismele de identificare a potenţialilor candidaţi în parlamentare şi la disponibilitatea de a susţine un candidat unic al opoziţiei. Desigur că decizia le-a aparţinut în totalitate colegilor de la PAS şi aceasta a fost ghidată de intenţii bune, după cum vedem.Ne-am propus ca scop crearea premiselor pentru a genera o clasa politică nouă, total diferită de cea veche, care este depăşită, coruptă, incapabilă să administreze ţara în beneficiul oamenilor. Principalele criterii după care vor fi promovaţi candidaţii pentru parlamentare, dar şi echipa Primarului general vor fi meritocraţia, profesionalismul şi integritatea.Vom promova în funcţii tineri înzestraţi cu studii serioase, care au dorinţa de a se dezvolta şi a persevera conform capacităţilor proprii, mulţi dintre care au părăsit ţara pentru că guvernarea nu a avut nevoie de ei şi nu le-a asigurat o creştere meritată în domeniile lor de activitate. Pe de altă parte, avem nevoie şi de oameni cu experienţă care nu sunt promovaţi în funcţiile pe care le merită cu prisosinţă.Mizăm, în primul rând, pe cetăţenii care îşi doresc o schimbare capitală în modul de administrare a ţării şi, inerent, a Chişinăului. Fie că aceştia sunt parte a societăţii civile, fie că sunt membri sau simpatizanţi partinici. Chiar şi în PD, cu siguranţă, există oameni buni, care nu-şi doresc altceva decât să trăiască în condiţii normale.Nu caut neapărat o susţinere formală a preşedinţilor de partide, a liderilor. În acelaşi timp, sunt deschis pentru dialog cu exponenţii mai multor forţe politice şi civice pentru a putea face un front comun împotriva polinomului Plahotniuc, Dodon, Şor, Leancă, etc.Alegerile din acest an, locale sau parlamentare, au o miză extraordinar de mare, căci fiecare zi de guvernare oligarhică de la primărie şi din alte instituţii ale statului, perpetuează starea degradată în care se află Republica Moldova. De asta trebuie să fie conştientă toată lumea şi să abordeze subiectul cu toată responsabilitatea.Decizia îi aparţine în totalitate. Fiecare partid îşi asumă propriul parcurs politic şi n-aş vrea să dau recomandări liderilor de partid sau candidaţilor. Mă limitez în a spune doar atât: în această campanie, Partidul Liberal şi Valeriu Munteanu nu vor putea evita bilanţul greu al celor 10 ani de administraţie municipală şi salvarea regimului Plahotniuc în ianuarie 2016. Însă doar alegătorii sunt cei care pot şi vor tranşa acest aspect.Nu voi lupta împotriva cuiva anume, ci pentru ceva anume. Eu vin la Primărie cu un program consistent şi cu o viziune modernă, nouă asupra modului în care trebuie să se dezvolte o structură urbană europeană. Nu în zadar primul lucru pe care l-am făcut în campania mea de informare a fost vizita celor mai bine administrate oraşe din România, de unde am preluat bunele practici de gestionare a oraşului. Contracandidaţii mei vor fi acei care sunt perfect mulţumiţi de cum merg lucrurile astăzi, acei care au pus umărul la situaţia deplorabilă în care se află astăzi ţara mea.Nici nu ştiu dacă cei care vor candida din partea PD sau PSRM sunt contracandidaţii mei, mai degrabă sunt oponenţii unei bune guvernări în general. Pot să spun cu certitudine însă că fiecare vot care nu va fi oferit pentru candidatul unic al opoziţiei antioligarhice, riscă să-l avantajeze pe Plahotniuc personal. Anume aşa stau lucrurile în circumstanţele create.Probabil nu e atât de important cu ce începem, ci care proiecte vor fi duse la bun sfârşit. Asta vrea să vadă şi să simtă fiecare cetăţean – lucruri duse la capăt în beneficiul său, făcute de oameni necompromişi.Vom începe cu reforma instituţională a Primăriei. Împreună cu echipa mea de profesionişti vom introduce gradual mecanisme de management integrat al dezvoltării teritoriului municipiului cu utilizarea sistemului digital. Ar fi o inovaţie pentru capitală, care este pe larg aplicată în mai multe oraşe europene, inclusiv în România. Toate aceste elemente moderne de management vor proteja locuitorii capitalei de la luarea unor decizii nejustificate şi abuzive.Vom face transparentă activitatea Primăriei şi a Consiliului Municipal, inclusiv prin sisteme on-line care să monitorizeze toate deciziile luate. Vom deveni o instituţie deschisă şi cooperantă cu locuitorii care va organiza consultări publice în procesul de luare a unor decizii importante.În urma unei analize funcţionale, vom propune un Plan de reorganizare a administraţiei municipale care să edifice o structură compactă, eficientă şi profesionistă cu o mai bună determinare şi motivare a funcţionarilor.În ceea ce priveşte corupţia, vom face două lucruri. Vom elimina prin metode legale funcţionarii corupţi din sistem la toate nivelurile şi vom elimina practicile vicioase care au generat corupţie şi fraude. Aici mă refer la eliminarea corupţiei în procesul de achiziţii, în procesul de eliberare a certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire şi altor acte permisive, dar şi în domenii de importanţă vitală în administraţia capitalei, cum ar fi finanţarea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, transport, etc. O altă prioritate a politicii noastre este asigurarea unui management eficient în domeniul administrării patrimoniului municipal pentru a pune capăt înstrăinării ilegale a terenurilor, imobilelor, proprietăţii municipale, etc. şi ratării premeditare a miliarde de lei la bugetul municipal.Vom organiza un audit la toate întreprinderile municipale pentru ca ulterior să asigurăm un management performant al acestora în interesul beneficiarului de servicii, locuitorul capitalei. Un obiectiv important va fi creşterea colectărilor la bugetul municipal în urma optimizării activităţii acestora.O altă prioritate va fi elaborarea unui nou Plan Urbanistic General şi a Planurilor Urbanistice Zonale. Ultima dată când a fost aprobat Planul Urbanistic General a fost în anul 2006, asta deşi cadrul legal prevede obligaţia actualizării acestuia odată la patru ani. Lipsa acestui plan permite apariţia construcţiilor ilegale, distrugerea patrimoniului istoric şi înrăutăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii Chişinăului. Din acest considerent vom accelera acest proces care este intenţionat tărăgănat de către unii funcţionari din Primărie în complicitate cu grupurile de interese din sfera construcţiilor. Odată soluţionate aceste probleme urgente, vom demara proiecte de dezvoltare economică durabile pentru Chişinău.Sigur nu e vorba de trambulină. Perspectiva aceasta asupra alegerilor este vicioasă şi nu ar aduce beneficii nici Chişinăului, nici ţării. Dar cu siguranţă nu venim la Primărie doar pentru un an. Vom guverna capitala cel puţin 5 ani şi în aşa fel vom reuşi să realizăm o parte importantă a programului nostru pentru Chişinău. Despre scrutinul parlamentar vom discuta la timpul potrivit. Oricum, formaţiunea politică pe care o conduc are un program pentru ţară foarte serios, iar capitala e doar începutul.Categoric, cu o ofertă elaborată pentru cetăţeni şi nu pentru acoperirea unor interese personale. Viziunea noastră asupra dezvoltării Chişinăului se bazează pe ideea modernizării oraşului, astfel încât în scurt timp să putem spune despre capitala noastră că este comparabilă cu cele mai bine administrate oraşe din Europa. Schimbarea de concepţie a funcţionării şi dezvoltării oraşului se va face resimţită în toate domeniile. Absolut în toate.Obiectivul principal este să asigurăm un nivel decent al calităţii vieţii în Capitală pentru toţi locuitorii. În acest sens, în spiritul experienţei altor oraşe mari, ne propunem să dezvoltăm servicii publice de înaltă calitate, să dezvoltăm o infrastructură modernă, să asigurăm condiţii de confort pentru toţi locuitorii, inclusiv celor cu dizabilităţi, să le asigurăm securitate personală, inclusiv la trafic, să creăm premise pentru o economie competitivă care să ofere locuri de muncă pentru tuturor locuitorii Chişinăului şi ai suburbiilor. Ne propunem să transformăm Chişinăul într-un centru pentru afaceri, pentru dezvoltare, într-un catalizator al economiei Republicii Moldova.În ceea ce priveşte dezvoltarea economică, vom susţine antreprenorii locali printr-un parteneriat strategic cu mediul de afaceri. Vom crea toate condiţiile necesare pentru atragerea investitorilor locali şi străini. Vom iniţia proiectul „Chişinăul-capitala inovaţiilor” care presupune asigurarea de spaţii şi de condiţii adecvate pentru crearea parcurilor industriale, a centrelor pentru dezvoltarea afacerilor şi multe altele, cum ar fi oferirea spaţiilor gratuite pentru startup-uri iniţiate de tineri antreprenori. Un exemplu elocvent în această direcţie îl reprezintă iniţiativele materializate deja de către colegul meu, Alexandru Machedon.În ceea ce priveşte dezvoltarea marilor proiecte de infrastructură vom avea ca priorităţi modernizarea reţelelor de apă, canalizare, management al deşeurilor, construcţia drumurilor, dezvoltarea fondului locativ, creşterea eficienţei energetice a blocurilor, modernizarea întreprinderilor municipale S.A. „Apă Canal” şi S.A. „Termocom”, ceea ce ar genera reducerea costurilor şi implicit a tarifelor pentru consumatori şi multe alte acţiuni.Intenţionăm să modernizăm sistemul de transport public, vom asigura completarea (suplimentarea) parcului de troleibuze, inclusiv fără fir şi a parcului de autobuze pentru a asigura un ritm mult mai rapid al circulaţiei locuitorilor cu transportul public. Vom asigura construcţia unor noi linii de transport, în special a troleibuzelor, având o strategie de creştere a atractivităţii transportului public, creând condiţii pentru creşterea utilizării acestuia de către locuitori în detrimentul autovehiculelor private. Vom asigura funcţionarea transportului public, dar şi a celui privat în baza unui orar afişat şi respectat, cu o frecvenţă optimă, inclusiv în baza unor tehnologii avansate şi a unor consultări cu populaţia. Orice modificare a rutelor de transport va avea loc doar cu o consultare largă a locuitorilor.Vom asigura crearea unui sistem modern de fluidizare a traficului şi vom soluţiona problema parcărilor prin: identificarea şi amenajarea zonelor (locurilor) pentru parcare, reorganizarea spaţiilor existente cu protejarea spaţiilor verzi şi a terenurilor de joacă pentru copii; reabilitarea trotuarelor degradate, lărgirea străzilor.Printre alte acţiuni se numără: securizarea trecerilor de pietoni, crearea zonelor pietonale în oraş cu amenajarea acestora în baza practicelor europene, reabilitarea trotuarelor degradate, amenajarea terenurilor de joacă pentru copii, crearea zonelor de agrement, dezvoltarea şi îngrijirea spaţiilor verzi, amenajarea terenurilor de sport, etc.A.N.: O categorie aparte de preocupări vizează susţinerea prin toate mijloacele a instituţiilor de învăţământ şi preşcolar, cu creşterea numărului de locuri în grădiniţe şcoli, sprijinirea şi modernizarea instituţiilor medicale, a tuturor categoriilor social-vulnerabile, etc.Toate propunerile noastre vor fi reflectate în programul nostru. Sunt atâtea de făcut şi noi ştim cum să le facem! Ceea ce le-a lipsit până acum conducătorilor capitalei noastre nu au fost doar mijloacele financiare, ci viziunea complexă şi determinarea fermă de a activa în interesul oamenilor, în interesul public şi nu cel personal!Noi, însă, ne propunem să transformăm Chişinăul într-o capitală modernă confortabilă în care să vrei să trăieşti cu adevărat şi să te simţi parte a unei comunităţi care este mândră de oraşul său.