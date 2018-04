De ce Andrei Năstase? Maria Ciobanu: Are integritate, curaj, insistenţă şi o viziune clară asupra viitorului capitalei

Bătălia electorală pentru Primăria Municipiului Chişinău este piatra de încercare a adevăratelor partide de opoziţie, în frunte cu un lider care a demonstrat în timp, că nu va putea să-l înfrângă oligarhul Plahotniuc, deoarece are integritate de caracter, curaj şi insistenţă. Astfel explică deputatul PLDM, Maria Ciobanu, decizia formaţiunii pe care o reprezintă de a-l susţine pe Andrei Năstase în cursa pentru capitală.



„De ce Andrei Năstase? Statul Republica Moldova zace astăzi de o boală grea, care poartă numele de Plahotniuc, individul ce şi-a făcut loc în politică prin uşa din spate, la scurt timp subjugându-şi toate instituţiile statului. Am trăit cele mai mari dezamăgiri în calitatea mea de deputată din pricina lui Al Capone de Grozeşti. A nenorocit familii, umilindu-le, şantajându-le, fabricându-le dosare peste noapte, ameninţând în stânga, dar, mai ales, în dreapta. A introdus în politică "miraculoasa" borsetkă care transformă omul într-un simplu obiect de cumpărare... Şi-a lichidat astfel toţi concurenţii, el devenind coordonatorul tuturor tâmpeniilor de stat la care suntem martori astăzi. Bătălia electorală pentru Primăria Municipiului Chişinău este piatra de încercare a adevăratelor partide de opoziţie, în frunte cu un lider care a demonstrat în timp, că nu va putea să-l înfrângă oligarhul Plaha, deoarece are integritate de caracter. Curaj şi insistenţă. Sunt conştientă de faptul că domnul Andrei Nastase va trece printr-o perioadă dificilă, fiind nevoit să reziste nu unei concurenţe, ci unei campanii denigratoare, murdară, monstruoasă. Cu siguranţă, va putea depăşi obstacolele care îi vor sta în cale. La un pumn în faţă va şti să-l întoarcă, fără ca să cadă. Şi acest lucru în politică, credeţi-mă, contează”, a declarat Maria Ciobanu.



În opinia legislatoarei, Andrei Năstase are o viziune clară în ceea ce priveşte viitorul capitalei. În acelaşi timp, dacă va fi să aleagă din a lua o decizie dură, dar imperios necesară pentru cetăţean, va face-o fără să îi fie teamă de pierderea popularităţii, a adăugat Maria Ciobanu.



„În cazul jobului de primar nu există criterii specifice. Onestitatea să promită doar acele lucruri pe care le poate controla. Domnul Năstase cunoaşte faptul că în procesul şi mecanismele deciziei sunt implicate foarte multe persoane şi nu va putea face întotdeauna ceea ce îşi doreşte. Nu are rost în final să-i dezamăgească pe cetăţeni. El are o viziune clară a viitorului oraşului şi îşi va convinge echipa, pentru a imprima direcţia dorită. Mai ştiu că nu este "bolnav" de popularitate. Dacă va fi să aleagă din a lua o decizie dură, dar imperios necesară pentru cetăţean, va face-o fără să îi fie teamă de pierderea popularităţii. Iată de ce noi, membrii PLDM, am decis să-i facem echipă domnului Năstase în alegerile locale anticipate pentru Primăria Chişinău. Înainte, cu izbândă!”, a conchis deputatul PLDM.



Amintim că liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a fost desemnat candidat comun al forţelor antioligarhice la alegerile pentru Primăria Capitalei, fiind susţinut şi de Partidul Acţiune şi Solidaritate.