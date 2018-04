Alexandru Slusari: „Cei care au uzurpat puterea nu au niciun interes să lupte cu sărăcia; O clasă mijlocie şi o autonomie locală puternice sunt garanţii împotriva oricărei dictaturi”

Sursa: jurnal.md Foto: http://epochtimes-romania.com 07.04.2018 08:21

Regimul care a uzurpat puterea nu are niciun interes să lupte cu sărăcia şi are nevoie de o centralizare a ţării cu o puternică verticală a puterii. Or, o clasă mijlocie puternică şi o autonomie locală puternică sunt garanţii împotriva oricărei dictaturi. Sunt declaraţiile vicepreşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.



„Toată ţara e în noroi. Viitorul candidat al Partidului Democrat din partea circumscripţiei Costiujeni împarte oamenilor ciubote. Albe. În loc de ciupici. Probabil această încălţăminte a rămas din ajutorul umanitar pe care l-a furat de la copii un alt democrat, Sergiu Sîrbu”, a ironizat Alexandru Slusari, referindu-se la cadourile oferite locuitorilor din Truşeni de către deputatul PD Constantin Ţuţu.



„Dar dacă serios, acesta este diagnosticul actualului regim criminal. Ei au nevoie de sărăcie covârşitoare în ţară. 80% de populaţie sărăcită e în stare să întreţină o mică gaşcă mafiotică. Oamenii pot fi furaţi timp de 4 ani de zile, iar mai apoi, în perioada alegerilor, să li se arunce fărâme de 0,000001% din banii furaţi tot de la ei. Toţi aceşti 4 ani, oamenii trebuie să reziste cu pâine şi apă şi să se gândească doar dacă vor avea mâine cu ce să-şi hrănească copiii. Oamenii se tem cu străşnicie să-şi piardă locul de muncă şi chiar şi acele salarii mizere. Ei nu au timp să se informeze din mai multe surse şi să analizeze în detaliu ceea ce se întâmplă în ţară”, a menţionat vicepreşedintele Platformei DA.



Alexandru Slusari a adăugat că, după schimbarea acestui regim, o prioritate pentru noua guvernare va fi susţinerea businessului mic şi mijlociu, dar şi o descentralizare profundă şi complexă



„Este evident că cei care au uzurpat puterea nu au niciun interes să lupte cu sărăcia şi să creeze un segment solid ca şi componenţă de clasă mijlocie, cu un număr mare de întreprinderi şi business mijlociu. Totodată, acest regim are nevoie de o centralizare a ţării cu o puternică verticală a puterii. Se ştie demult că o clasă mijlocie puternică şi o autonomie locală puternică sunt garanţii împotriva oricărei dictaturi. Iată de ce, după schimbarea acestui regim banditesc, în paralel cu reformarea justiţiei şi economiei, cu o luptă reală cu corupţia şi demonopolizarea pieţei mass-media, trebuie să fie o prioritate susţinerea businessului mic şi mijlociu, dar şi să realizăm o descentralizare profundă şi complexă. Şi noi avem voinţă politică ca să realizăm toate aceste lucruri rapid”, a conchis vicepreşedintele Platformei DA.