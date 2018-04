Alexandru Slusari, exemplu de manipulare pusă pe post de unul dintre canalele lui Plahotniuc; „Poate a venit timpul să interzicem propaganda internă”

Vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, a venit cu un exemplu care confirmă manipularea pusă pe post de media afiliată oligarhului Vladimir Plahotniuc , care a difuzat o declaraţie făcută de deputatul european Siegfried Mureşan.Comentariul făcut de oficial nu a fost prezentat complet, fiind trunchiat. În realitate, europarlamentarul a transmis un mesaj diferit. Astfel, Alexandru Slusari spune că acesta este un model relevant de manipulare şi propagandă.„Noi suntem gata să investim în Parteneriatul Estic, pentru ca Moldova să devină un stat stabil şi bine guvernat. Noi suntem pregătiţi să oferim RM, până în 2020, între 284 şi 348 de milioane de euro. Suma exactă va depinde de disponibilitatea Moldovei de absorbţie a fondurilor”, a spus eurodeputatul Siegfried Mureşan.„Siegfried Mureşan a mai menţionat că majorarea cu 20% a volumului comerţului exterior este dovada intensificării a parteneriatului dintre RM şi UE. Totodată, deputatul european a declarat că modificarea sistemului electoral este o decizie suverană a fiecărui stat”.„UE a alocat un buget pentru Republica Moldova între 284 şi 342 de milioane de euro, pentru perioada 2017-2020. Suma finală va depinde de capacitatea ţării de a obţine aceşti bani. Am în vedere şi ajutorul macrofinanciar. Noi am fost pregătiţi să oferim aceşti bani la începutul lui 2017, dar atunci în Parlamentul RM a apărut iniţiativa privind trecerea la sistemul mixt de vot. Cu siguranţă că modificarea sistemului de vot este o decizie suverană, dar noi am comunicat că recomandările Comisiei de la Veneţia trebuie să fie respectate în totalitate. Acesta este răspunsul la întrebarea de ce banii încă nu au fost transferaţi”.„Vedeţi diferenţa? Poate a venit timpul să adoptăm o lege privind interzicerea propagandei interne?”, a propus vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.