Alexandru Slusari, despre accidentul în care a fost implicat: „Impactul a fost foarte suspect; Maşina a apărut brusc în faţa noastră”

Vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, care se afla în automobilul lovit de o altă maşină la Bălţi, a declarat că accidentul s-a produs în condiţii suspecte şi foarte subit.Mai mult, Alexandru Slusari a spus că de comiterea accidentului se face vinovat şoferul celuilalt automobil, care a încălcat regulile de circulaţie, adăugând că şi comportamentul poliţiştilor care au intervenit la faţa locului a fost foarte straniu.„Un accident foarte suspect s-a întîmplat ieri la Bălţi. La orele 11:55, la intrarea în Bălţi, în faţa automobilului cu care de obicei circula Andrei Năstase, dar în care de data asta mă aflam eu împreună cu conducătorul auto, brusc şi subit, din urma unui troleibuz a ieşit un automobil vechi de model Dacia Logan. A făcut acest lucru când noi eram la o distanţă foarte mică, astfel încât era imposibil să evităm impactul. Am mers cu viteza reglementară şi cu centurile cuplate, lucru care a permis să evităm consecinţele mai grave ale loviturii celor două autoturisme”, a scris Alexandru Slusari pe pagina sa de Facebook „Conducătorul automobilului cu care noi ne-am tamponat categoric nu şi-a recunoscut vina şi a venit cu versiunea absolut halucinată precum că noi am fi mers pe contrasens. Poliţia a venit foarte târziu şi se comporta foarte straniu, chemând de câteva ori pe şoferul respectiv la discuţii private. În foarte scurt timp, pozele de la accident au nimerit în presă, mai întâi la un portal, proprietarul căruia, a decis să slujească guvernarea în schimbul libertăţii fratelui său arestat la comanda CNA”, a adăugat vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr.În context, Alexandru Slusari a menţionat că există suspiciuni că accidentul ar fi fost planificat în condiţii în care Andrei Năstase a anunţat public că merge la Bălţi.„Aş fi putut trece cu uşurinţă peste acest accident, întrucât am rămas cu toţii întregi, cu mici comoţii. Doar că colegul meu îmi spune că în dimineaţa zilei, Andrei Năstase a anunţat public într-o postare live că merge la Bălţi cu echipa în vederea sprijinirii candidatului Platformei DA în funcţia de primar al municipiului. Toţi „prietenii” noştri cunosc foarte bine automobilul cu care merge Andrei Năstase. Dar astăzi aşa s-a întâmplat că în ultimul moment dânsul a decis să plece cu alt autoturism, însoţit de alţi colegi”, a explicat vicepreşedintele Platformei DA.„Nu ştiu ce să cred. Cineva a intenţionat să provoace un accident rutier periculos pentru viaţa lui Andrei Năstase? Sau cineva a vrut să-l implice într-un astfel de accident? Oare am trecut noi în faza politică, la care oponenţii regimului, ieşind dimineaţă din casa, nu pot fi siguri dacă se vor întoarce seara? Sper foarte mult că întreagă societate şi partenerii noştri externi vor monitoriza cu atenţie sporită atât mersul anchetei pe acest caz, cât şi securitatea ulterioară a liderilor opoziţiei reale. Iar noi nu cedăm. Vom fi în continuare alături de oameni, oriunde ar fim”, a punctat Alexandru Slusari.