„Mijloacele de dezinformare controlate de Plahotniuc depăşesc orice limite ale deontologiei jurnalistice, recurgând la falsuri şi manipulare” // Declaraţia Platformei DA

Mass-media afiliată oligarhului Vladimir Plahotniuc depăşeşte orice limite ale deontologiei jurnalistice, recurgând la falsuri degradante, manipulare şi dezinformare de cea mai joasă speţă, spun reprezentanţii Platformei Demnitate şi Adevăr, care au transmis o Declaraţie către instituţiile internaţionale.Membrii Platformei DA spun că manipulările lansate în spaţiul public au un mecanism bine pus la punct: „Pentru început sunt create nişte site-uri false, care printre tot felul de ştiri, care stimulează audienţa prin subiecte senzaţionale, publică materiale total false la comandă. Acest lucru se face pentru ca Plahotniuc TV să aibă „surse” la care să facă trimitere pentru a recurge la linşaj”.„Un element-cheie al mecanismului de linşaj este bazat pe crearea unor stereotipuri prin repetarea permanentă, insistentă, agasantă a unei expresii denigratoare şi a derivatelor ei, pentru a crea o opinie total distorsionată despre ceva sau cineva”, se mai arată în Declaraţia Platformei DA.Platforma DA consideră că „atât instituţia de reglementare în audiovizual, precum şi Publika TV, alături de alte instituţii media controlate de Plahotniuc încalcă frecvent, repetat, cu rea-credinţă, legislaţia în vigoare şi slujesc doar scopurilor meschine ale acestuia de a se menţine la guvernare, inclusiv prin linşarea mediatică a celui mai puternic oponent al său”.CătreDelegaţia Uniunii EuropeneConsiliul EuropeiAmbasadele SUA, Germaniei, Franţei, Lituaniei, SuedieiOSCEConsiliul de presăAPIPresa liberăAnul 2018 este un an electoral extrem de important pentru Republica Moldova, responsabilitatea mass-media fiind crucială pentru informarea obiectivă a cetăţenilor privind desfăşurarea scrutinului. Cu regret, constatăm că mijloacele de dezinformare controlate de Vladimir Plahotniuc, depăşesc orice limite ale deontologiei jurnalistice, recurgând la falsuri degradante, manipulare şi dezinformare de cea mai joasă speţă.Deşi Plahotniuc a declarat public că PD este gata să susţină un candidat unic al dreptei proeuropene care constă, după părerea sa denaturată din PD, PL, PAS şi Platforma DA, posturile sale de televiziune lustruiesc vădit imaginea Silviei Radu, actualului primar interimar, instalat la primărie ilegal, cu pretenţia falsă de a fi fost independent.La polul opus al protecţionismului etalat de holding este dezinformarea aberantă, josnică sinonimă cu linşajul mediatic, al adevăratului candidat unic al opoziţiei realmente emergente, Andrei Năstase, susţinut acum la modul oficial şi de Partidul Acţiune şi Solidaritate. De fapt, se proliferează situaţia din alegerile prezidenţiale, când Plahotniuc a declarat că o susţine pe Maia Sandu, dar de facto l-a adus la putere pe Igor Dodon prin alocare excesivă de mijloace mediatice, administrative, financiare, etc.Prin această aşa-zisă politică editorială, postul de televiziune Publika TV încalcă legislaţia în vigoare, în special art.6 din Codul Audiovizualului, sfidând impardonabil, fără cele mai mici scrupule, prevederile legii de a asigura în cadrul emisiunilor informative respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, plasând fiecare ştire astfel încât informaţia care compune ştirea să fie veridică, să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri, să se respecte principiul de informare din mai multe surse etc.„Reţeta” trucajelor, a manipulării concertate, a linşajului direcţionat împotriva lui Andrei Năstase, are un mecanism bine pus la punct. Pentru început sunt create nişte site-uri false (gen jurnalul.md, telegraph.md, presaindependenta.md, etc), care printre tot felul de ştiri, care stimulează audienţa prin subiecte senzaţionale, publică materiale total false la comandă. Acest lucru se face pentru ca Plahotniuc TV să aibă „surse” la care să facă trimitere pentru a recurge la linşaj.Un alt exemplu: În reportajul de la conferinţa de presă comună a Platformei DA şi PAS, în cadrul căreia a fost anunţat candidatul unic al opoziţiei emergente pentru funcţia de primar al municipiului Chişinău, Publika TV spune: ” Potrivit Telegraph.md, clanul Ţopa figurează în mai multe investigaţii jurnalistice în calitate de beneficiar al atacurilor din anii ’90 la Întreprinderea de Stat Air Moldova şi Banca de Economii.” Făcând trimitere la „sursă” şi la „investigaţii jurnalistice” inexistente autorul intenţionează să confere credibilitate afirmaţiilor sale inventate, care nu au nicio legătură cu realitatea, sunt calomnioase şi ar putea constitui un motiv de acţiune în judecată.Un element-cheie al mecanismului de linşaj este bazat pe crearea unor stereotipuri prin repetarea permanentă, insistentă, agasantă a unei expresii denigratoare şi a derivatelor ei, pentru a crea o opinie total distorsionată despre ceva sau cineva. Din acest şir de tertipuri marca Plahotniuc TV, inoculate sistematic pe parcursul anilor în mintea consumatorului de programe, sunt „fugarii Ţopa”, „clanul Ţopa”, „oligarhii fugari”, „finanţatorii fugari ai lui Năstase” etc. „Fraţii Ţopa” a fost una dintre cele mai frecvente trimiteri la cele două persoane, care nici măcar rude nu sunt! Astfel, se inoculează falsa idee de existenţă obscură a unei „grupări” extrem de consolidate, de sânge, în realitate nişte oameni nevinovaţi, protejaţi de structurile de drept europene, inclusiv de cele din Germania, care tratează cazul lor drept unul politic. Nişte oameni care au fost jefuiţi de Plahotniuc şi justiţia sa de buzunar prin atac raider, lucru demonstrat cu prisosinţă de Înalta Curte de Justiţie de la Londra.Holdingul oligarhic mai adaugă că „liderul DA a reuşit să deturneze mişcarea protestatară din anii 2015 - 2016. Printr-o colaborare voalată cu partenerul finanţatorilor săi Vlad Filat, implicat alături de Veaceslav Platon şi Ilan Şor în devalizarea BEM”. Altfel spus, Andrei Năstase, prin transferuri de imagine, trimiteri la surse false, aluzii bine direcţionate şi tertipuri este, practic, învinuit de furtul miliardului de dolari şi devalizarea celor trei bănci! Cu atât mai gravă manipularea, cu cât realizăm că în Republica Moldova, unde justiţia este totalmente controlată de Plahotniuc, ea poate fi fortificată şi prin „probe” care ar putea conduce la incriminări. Nimic nu este imposibil în Republica Moldova, unde procesele penale sunt deschise oricui se pune în poară cu uzurpatorul şi guvernarea antipopulară.Exemplele de încălcare a legislaţiei şi a codului deontologic al jurnalistului aduse mai sus sunt preluate din reportajul „ Partidul Acţiune şi Solidaritate îl va susţine pe Andrei Năstase la funcţia de primar al Capitalei” https://www.publika.md/sandu-de-mana-cu-nastase-partidul-actiune-si-solidaritate-il-va-sustine-pe-andrei-nastase-la-functia-de-primar-al capitalei_3000661.html ),dar ele pot fi identificate în oricare dintre materialele ce-l vizează pe Andrei Năstase, realizate la holdingul de tip Goebbels.Deşi CCA a fost sesizat de mai mute ori în legătură cu încălcările grave comise de Publika TV şi ignorarea dreptului la replică stipulate explicit în Codul Audiovizualului, nicio sancţiune nu a fost aplicată.Considerăm că atât instituţia de reglementare în audiovizual, precum şi Publika TV, alături de alte instituţii media controlate de Plahotniuc încalcă frecvent, repetat, cu rea-credinţă, legislaţia în vigoare şi slujesc doar scopurilor meschine ale acestuia de a se menţine la guvernare, inclusiv prin linşarea mediatică a celui mai puternic oponent al său.Campania murdară împotriva candidatului unic şi a echipei sale pusă la cale de holdingul ucigaş al lui Plahotniuc vine să confirme faptul că oligarhul este speriat la culme de ceea ce spun sondajele adevărate de opinie în privinţa şanselor noastre reale de a câştigă bătălia pentru capitală, ca un prim pas de eliberare a întregii ţări din captivitate. Este un deja vu, o continuare a linşajului mediatic din campania prezidenţială când PD a împânzit ţara cu milioane de pliante denigratoare la adresa liderului Platformei DA. Şi de această dată a recurs la lucruri urâte, ticăloşite, antrenând în campania de defăimare prima învăţătoare a lui Andrei Năstase, un pedagog de excepţie.În realitate, prima învăţătoare a lui Andrei Năstase nici măcar nu a fost contactată, acest lucru făcându-l ulterior media independentă.Este de-a dreptul ridicol şi episodul cu curăţenia din sectorul unde locuieşte Andrei Năstase, în fapt o nouă minciună marca GBC. În loc să salubrizeze oraşul, Plahotniuc umple capitala cu mizerii mediatico-propagandistice de cea mai scârboasă speţă, care nu se curăţă nici măcar cu detergent.Suntem transparenţi, la vedere, spre deosebire de oligarhul care se iţeşte de după terţi. Răspunsul nostru la aceste acte reprobabile este simplu – vom continua să ne promovăm programul complex şi realist de reforme, să ne întâlnim cu chişinăuienii, să-i convingem că e cel mai potrivit moment pentru a face schimbarea.Uniţi, vom face din Capitala ţării un oraş în care să vrei să trăieşti!