Arina Spătaru - candidatul Platformei DA la alegerile locale din Bălţi

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.04.2018 12:50

Şefa organizaţiei teritoriale Bălţi a Platformei Demnitate şi Adevăr, Arina Spătaru, este candidatul Platformei DA la alegerile locale din Bălţi. Anunţul a fost făcut cu puţin timp în urmă în cadrul unei conferinţe de presă.



„După consultări cu partenerii noştri, candidatul nostru este Arina Spătaru. În primul rând este un om deosebit, care îşi iubeşte oraşul, îşi iubeşte ţara. Este un foarte bun activist civic, s-a manifestat de-a lungul timpului şi bălţenii au simţit asta, fiind implicată în proiecte benefice locuitorilor oraşului. Are un loc de cinste în cadrul Platformei Demnitate şi Adevăr, este membră a Biroului Politic”, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Împreună cu colegii mei am decis să candidez la funcţia de primar al municipiului Bălţi, aici am crescut şi aici mi-am născut cei trei copii. Ştiu exact ce trebuie să fac ca oraşul să prospere, dar pentru asta este necesar să aducem ordine în Primărie”, a adăugat Arina Spătaru.



În context, Andrei Năstase a menţionat că Platforma DA susţine candidatul care va transforma oraşul Bălţi într-un oraş în care să vrei să trăieşti.



„Doamna Spătaru are sprijinul nostru, al Platformei DA, are sprijin şi din societatea civilă. Sunt sigur că are sprijinul unei părţi importate a locuitorilor oraşului”, a adăugat preşedintele Platformei DA.