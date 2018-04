Arina Spătaru, candidatul Platformei DA la alegerile locale din Bălţi: „Ştiu ce am de făcut pentru ca oraşul să prospere”

Oraşul Bălţi are nevoie de reforme profunde, care să îmbunătăţească la modul direct viaţa fiecărui locatar. Municipiul trebuie să devină un etalon al prieteniei şi ospitalităţii şi al grijii faţă de toţi locuitorii săi. Declaraţia a fost făcută de candidatul Platformei DA la alegerile locale din Bălţi, Arina Spătaru.



„Având experienţă manageriala de 18 ani, ştiu ce am de făcut ca oraşul să prospere. Dar pentru asta trebuie mai întâi să aducem ordine în primărie”, a adăugat Şefa organizaţiei teritoriale Bălţi a Platformei Demnitate şi Adevăr, Arina Spătaru.



Vedeţi mai jos discursul integral susţinut de Arina Spătaru, candidatul Platformei DA la alegerile locale din Bălţi:



Bine v-am regăsit , dragi bălţeni, aici, acasă , în oraşul nostru drag! Sunt astăzi aici, în Piaţa Independenţei împreună cu colegii mei, cu dumneavoastră cei care mă susţineţi, pentru a anunţa că am decis să candidez la funcţia de Primar al Municipiului Bălţi. Aici m-am născut, aici am crescut ,aici am studiat, aici m-am căsătorit şi am născut trei copii. Sunt bălţeancă până în măduva oaselor.



Am plăcerea să vă anunţ, de asemenea, că mă bucur şi de susţinerea mai multor partide şi forţe democratice şi anti-oligarhice, dintre care amintesc cu mândrie, partidul meu de suflet, Platforma Demnitate şi Adevăr. Dar contez pe toţi cetăţenii din Bălţi, pe toţi oamenii de buna credinţă deşteptaţi, informaţi, determinaţi sa facem ordine în Bălţi.



Oraşul nostru are nevoie de reforme profunde şi mă interesează ca aceste reforme să îmbunătăţească la modul direct viaţa fiecărui cetăţean! Oraşul nostru este multi-etnic şi multi-cultural şi mă angajez aici, în faţa dumneavoastră, că voi face tot ce-mi stă în putinţă, ca viitor primar, să fac din Bălţi un exemplu de toleranţă şi bună înţelegere pentru întreaga ţară.



Oraşul Bălţi trebuie să devină un etalon al prieteniei şi ospitalităţii şi al grijii faţă de toţi locuitorii săi. Având experienţă manageriala de 18 ani, ştiu ce am de făcut ca oraşul să prospere. Dar pentru asta trebuie mai întâi să aducem ordine în primărie.



Din păcate, datorită faptului că timp de trei ani s-au perindat primari, primari interimari ,viceprimari, din toată primăria de aici a rămas doar edificiul! Membrii personalului primăriei se confruntă zilnic cu dificultăţi de comunicare la pachet cu salarii mici şi presiuni interminabile care-I fac să cedeze şi să plece. Şi tot oraşul nostru are de suferit.



Vin la Primărie, candidez la funcţia de primar pentru ca această stare de lucruri să înceteze. Vin să fac ORDINE.



Dragi prieteni, pe 20 mai ne alegem primarul, şi dacă, cu susţinerea dumneavoastră, primarul voi fi eu, vă asigur acum, aici, un singur lucru. Voi face din Bălţi un oraş în care oricine îţi va dori să trăiască. Aşa să ne ajute Dumnezeu!