VIDEO

Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a depus actele pentru a fi înregistrat în calitate de candidat la funcţia de primar al capitalei

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 04.04.2018 12:50

Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a depus actele pentru a fi înregistrat în calitate de candidat la funcţia de primar al capitalei.



„M-am înregistrat astăzi ca şi candidat la funcţia de primar al municipiului Chişinău. Am susţinerea Platformei Demnitate şi Adevăr, din care fac parte şi pe care am onoarea să o conduc. Am sprijinul Partidului Acţiune şi Solidaritate condus de Maia Sandu, am sprijinul exponenţilor societăţii civile şi ai altor forţe politice democratice, antioligarhice din Republica Moldova”, a spus liderul Platformei DA, Andrei Năstase.



„Voi face cea mai frumoasă campanie care s-a făcut în toată perioada de independenţă a Republicii Moldova, voi face o campanie curată. Nu voi face ceea ce fac oponenţii mei la adresa mea, nu voi face ceea ce a intrat în tradiţia şi cutuma moldovenească electorală. Voi veni cu o echipă de specialişti, de profesionişti şi cu un program bine structurat, un program realist, pragmatic, un program realizabil care va cuprinde în mod cât se poate de plenar grijile oamenilor pentru că priorităţile noastre sunt de fapt priorităţile oamenilor”, a declarat Andrei Năstase.



Totodată, Andrei Năstase a declarat că concurentul său la alegerile primăriei capitalei este acest regim oligarhic.



„Concurenţii mei sunt cei care o să se înregistreze în această campanie. Dar marele meu concurent în această campanie rămâne a fi acest regim oligarhic, care poartă un nume şi acest nume îl cunoaşte toată lumea. În spatele unor candidaţi fie de stânga, fie de dreapta, fie mai mari, fie mai mici, fie de nişă se ascund interesele obscure ale acestui polinom Plahotniuc, Dodon, Şor şi alţii”, a spus Andrei Năstase.



Andrei Năstase este candidatul comun al forţelor antioligarhice la alegerile pentru Primăria Capitalei. Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Acţiune şi Solidaritate şi-au unit forţele pentru alegerile locale din 20 mai.



Andrei Năstase s-a născut pe 6 august 1975, în satul Mândreşti, raionul Teleneşti. A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Din 1997 până în 2000, a fost procuror, din 2000 până în 2002 – vicedirector al unei întreprinderi mixte moldo-germane. Are licenţă de avocat din noiembrie 2002.



La începutul anului 2015, alături de mai mulţi lideri de opinie, jurnalişti, jurişti, politologi, ambasadori, a participat la înfiinţarea Platformei Civice „Demnitate şi Adevăr”.



În decembrie 2015, o parte dintre membrii Platformei „Demnitate şi Adevăr”, inclusiv Andrei Năstase, s-au alăturat Partidului „Forţa Poporului”. Ulterior, formaţiunea a fost redenumită în Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”, iar Andrei Năstase a fost ales preşedinte.



Andrei Năstase este căsătorit şi are trei copii.