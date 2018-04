Europarlamentarul german Michael Gahler, critici la adresa guvernării RM: „Nu este suficient doar să fâlfâi un drapel european”

Criticile la adresa actualei guvernări nu contenesc. De această dată, nemulţumirea faţă de situaţia din Republica Moldova a fost exprimată de către europarlamentarul german Michael Gahler, într-un interviu pentru Europa Liberă . Eurodeputatul din partea Uniunii Creştin-Democrate, partid condus de cancelarul Angela Merkel, afirmă că deşi face declaraţii proeuropene, actualul regim comite acţiuni antieuropene.„Noi suntem foarte nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă. În niciun caz nu vom lăsa să se producă aceste lucruri doar aşa producându-se, noi am semnat mai multe acorduri comprehensive cu Republica Moldova în acest sens şi ne aşteptăm acum să se întâmple ceva în schimbul acestor acorduri semnate. Ca să spunem foarte clar şi foarte sigur fără echivoc: nu este suficient doar să fâlfâi un drapel european, trebuie să trăieşti în conformitate cu valorile europene orice ar însemna aceasta”, a declarat Michael Gahler.Eurodeputatul s-a referit în mod special la modificarea sistemului electoral.„Exemplul pe care l-aţi invocat Dvs., sistemul electoral, în opinia mea, nu a existat niciun fel de presiune din partea societăţii sau vreo dezbatere din partea societăţii, care ar fi impus schimbări în sistemul electoral. Şi noi am susţinut opinia Comisiei de la Veneţia, care a stipulat într-un mod foarte clar că este şi neadecvat, şi inoportun să fie schimbat sistemul electoral şi încă atât de rapid. Motivaţia celor care au făcut aceste schimbări este una foarte evidentă”, a adăugat parlamentarul european.Gahler a declarat că Uniunea Europeană nu va tolera presiunile puterii asupra opoziţiei.„Şi nu este vorba doar de sistemul electoral ca atare. Este vorba de acţiunile care se întreprind pe întreg teritoriul ţării, în special în regiunile ţării. Toate presiunile, toate intimidările care se produc în privinţa opoziţiei, astfel încât s-o împiedice sau să împiedice reprezentanţii opoziţiei, de exemplu, să candideze în alegerile locale. Noi în cadrul Parlamentului European trebuie să cădem de acord pe orice tranzacţie financiară, care se face în favoarea ţării Dvs. şi nu credem că suntem pregătiţi să tolerăm sau să acceptăm aşa fel de comportament în continuare. Noi nu putem simplu să strângem din umeri în cazul în care se intersectează anumite linii roşii ale democraţiei”, a adăugat Michael Gahler.Purtătorul de cuvânt al PD, formaţiunea de guvernare, nu a răspuns la telefon, pentru o reacţie.